Ha muerto Tim Curry, pero siempre le recordaré por interpretar al extravagante y seductor protagonista de 'The Rocky Horror Picture Show'

Tim Curry ha fallecido a los 80 años, dejando tras de sí una carrera tan extravagante como difícil de encasillar. Aunque el actor británico interpretó decenas de personajes a lo largo de cinco décadas, hay uno que permanece por encima de todos los demás: el Dr. Frank-N-Furter de 'The Rocky Horror Picture Show'.

La película de 1975 no solo lo convirtió en una estrella, sino que acabó transformándose en uno de los mayores fenómenos de culto de la historia del cine, una celebración desatada de la libertad, la sexualidad y la diferencia que todavía hoy sigue encontrando nuevas generaciones de espectadores. Y en el centro de aquella locura estaba Curry, absolutamente magnético, que convirtió a Frank-N-Furter en un icono queer imposible de olvidar.

Del Dr. Frank-N-Furter a Pennywise

Si hay un papel que definió para siempre la carrera de Tim Curry, ese es el del Dr. Frank-N-Furter en 'The Rocky Horror Picture Show'. La película de 1975, hoy convertida en un auténtico fenómeno de culto, fue mucho más que una adaptación cinematográfica de un musical: es una celebración de la libertad, la sexualidad, la provocación y el placer de ser exactamente quien uno quiere ser. Curry encontró en Frank-N-Furter un personaje tan excesivo, magnético y deliciosamente desatado que terminó convirtiéndolo en uno de los grandes iconos queer de la cultura popular.

La película no tardó en convertirse en una experiencia colectiva gracias a sus famosas proyecciones de medianoche, en las que el público se disfrazaba, gritaba las frases, cantaba las canciones y participaba activamente en la película. Y es precisamente ahí donde está parte de la magia de 'The Rocky Horror Picture Show', porque más de 50 años después, sigue siendo una película completamente desquiciada, divertida y liberadora, capaz de hacer que cualquiera quiera levantarse del sofá y unirse a la fiesta.

Para Curry, además, todo comenzó en 1973, cuando fue elegido para protagonizar el musical escrito por Richard O'Brien, antiguo compañero de reparto de 'Hair'. Tras presentarse a la audición interpretando "Tutti Frutti" de Little Richard, consiguió el papel de Frank-N-Furter, un personaje que llevaría después a la gran pantalla y que acabaría convirtiéndose en su interpretación más emblemática.

Y quizá lo más bonito de su legado es que Curry nunca volvió a ser simplemente el actor de Frank-N-Furter. Supo utilizar la enorme popularidad del personaje para construir una carrera completamente imprevisible, pasando del terror a la comedia y del teatro a la televisión sin dejar de ser icónico. Sin duda alguna le echaremos de menos.

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