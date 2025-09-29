"Leí el guion y era una porquería", Sylvester Stallone declaró que Arnold Schwarzenegger lo engañó para una de las peores películas de su carrera

En el mundo del cine de acción de los años ochenta y noventa, Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone eran dos gigantes en pugna permanente: competían por masa muscular, taquillas y quién podía matar con más estilo. Con el tiempo la rivalidad dio lugar a gestos amistosos, pero ciertos reproches quedaron latentes. Uno de ellos saltó a la luz cuando Stallone afirmó que Schwarzenegger lo engañó para que aceptara protagonizar una película que significó un tropiezo para sus éxitos en el cine.

La historia gira alrededor de '¡Alto! O mi madre dispara' una comedia de acción protagonizada por Sylvester Stallone y la actriz Estelle Getty en el papel de su madre, con una trama protagonizada por un policía duro que debe lidiar con su madre metomentodo que se mete en líos peligrosos. La película fue un fracaso crítico y comercial, y quedó como un episodio embarazoso en las filmografías de sus protagonistas.

La broma que llegó demasiado lejos la ha contado de viva voz Schwarzenegger en una entrevista con Jimmy Kimmel argumentando que, al principio, rechazó él mismo ese guion porque lo consideraba "una mierda", sin embargo, cuando hablaba por teléfono con Stallone, le preguntó: "¿Han hablado contigo para hacer esa película?" Schwarzenegger respondió que sí, que estaba valorándolo.

Cuando Stallone se enteró de que Arnold estaba pensando en hacerlo, por pura rivalidad profesional le dijo: "Lo que sea, la haré". Schwarzenegger remató la historia confesando que, como era de esperar, la película fue al traste.

En respuesta, Stallone reaccionó con buen humor. Dijo que no le molestaba el engaño, ni lo consideraba una ofensa a él o su carrera, aunque admitió que quedó "quemado en la memoria como una cicatriz horrible… bueno, quizá un poco". También bromeó con la idea de producir una secuela titulada "Stop Or Your Grandmother Will Beat Your Ass" ("¡Alto! O tu abuela te pateará el trasero", en aparente revancha hacia Arnold.

Con los años los dos actores han hecho las paces públicamente y suelen mostrarse camaradas. Pero este episodio quedó como un capítulo gracioso en la historia compartida de dos iconos del cine de acción. Stallone, con su actitud irónica, lo ha contado sin rencor, pero dejando claro que, al menos una vez, se sintió manipulado en favor de una producción que hoy muchos consideran risible.

Foto de IMDB

