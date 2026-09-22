"Vamos a estar besándonos, voy a ponerte mi puto acento ruso": Así de "surrealista" ha sido para sus protagonistas volver a 'Más que rivales'

Volver a meterse en la piel de un personaje que ya forma parte del imaginario de los espectadores no siempre es tan sencillo como parece. Hudson Williams, protagonista de 'Más que rivales' junto a Connor Storrie, ha contado cómo vivió el regreso al rodaje de la exitosa serie y, de paso, ha dejado algunas pistas sobre lo que espera a Shane e Ilya en la segunda temporada.

Durante una conversación celebrada en el Festival Internacional de Cine de Toronto que recoge The Hollywood Reporter, el actor de 26 años ha reconocido que regresar al set resultó bastante extraño después de todo lo ocurrido con la primera temporada. "Fue surrealista volver a entrar en ello", ha expresado.

El actor y Storrie habían pasado los últimos meses viendo cómo se estrenaban los episodios y cómo reaccionaban los espectadores hasta convertirla en un fenómeno mundial y referente LGTBIQ+. Por eso, regresar a los personajes después de casi diez meses implicaba enfrentarse a una situación completamente nueva para ambos.

Williams ha recordado incluso una de las bromas que intercambió con su compañero antes de volver al trabajo: "Vamos a estar besándonos, hermano. Voy a estar haciendo mi puto acento ruso contigo", dijo, imitando a Storrie.

Ambos llegaron a plantearse si serían capaces de recuperar inmediatamente la conexión con sus personajes. Para Williams, además, se trataba de la primera vez que retomaba un papel a esta escala. Finalmente, decidieron confiar en que conocían perfectamente a Shane e Ilya. "Vamos a presentarnos y simplemente vamos a ser Ilya y Shane otra vez", se dijeron.

Hudson Williams en Shane en 'Más que rivales'

Ninguno pudo evitar ese punto de inseguridad. Storrie fue el primero en regresar al set y después le contó que se había sentido extraño trabajando de nuevo con el equipo. Williams estaba convencido de que a él no le ocurriría lo mismo, pero terminó viviendo una situación muy parecida.

Cuando llegó al rodaje y se encontró con algunos extras que eran claramente seguidores de la serie, comenzó presionarse por si estaba interpretando a Shane o si estaba haciendo una imitación del personaje. "Oh, Dios. Oh, Dios, ¿estoy haciendo una imitación de Shane?", llegó a preguntarse.

La incomodidad duró poco. Según Williams, tanto él como Storrie recuperaron rápidamente el tono. El actor atribuye parte de esa facilidad al trabajo del creador de la serie, Jacob Tierney, y a que el equipo principal continuó siendo prácticamente el mismo, manteniendo la sensación de un rodaje pequeño e íntimo.

Sobre la temporada 2

Williams también ha avanzado algunos detalles de la segunda temporada, que estará basada principalmente en 'El partido más largo', la novela de Rachel Reid que continúa la historia de 'Más que rivales'. Sus palabras apuntan a una etapa bastante más complicada para la pareja. "Es más triste", ha avanzado.

'Más que rivales', la historia de amor entre Shane e Illya

"Si la primera temporada, el primer libro, es la temporada del anhelo, el segundo libro trata sobre la adversidad externa y los problemas de comunicación en la relación que se sienten muy reales y humanos".

Así, la temporada 2 de Heated Rivalry promete mantener el romance entre Shane e Ilya, pero colocando su relación ante obstáculos más complejos y, sobre todo, ante problemas de comunicación que podrían poner a prueba todo lo construido hasta ahora. Ya estamos deseando volver a la pista de hockey.

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