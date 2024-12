Tras 5 años, el anime de 'One Punch Man' se prepara para volver a lo grande con su temporada 3 y confirma cuándo veremos a Saitama de nuevo

Parece que por fin se van moviendo las cosas con la tercera temporada de 'One-Punch Man', que se anunció hace ya dos años y apenas nos ha ido dando unas migajas sobre lo nuevo del anime.

A principios de año nos llegó un adelanto bastante jugoso que mostraba que el anime de superhéroes sigue bien vivo, y además también tuvimos la confirmación de que J.C. Staff seguirá encargándose de la serie.

10 años de Saitama

Muchos fans no están contentos con que J.C. Staff siga al cargo del anime, ya que el cambio de estudio para la segunda temporada no salió muy bien. Pero parece que en el estudio se están tomando su tiempo para darle mimo a 'One Punch Man', y de paso conmemorar el aniversario del anime.

Todavía estamos pendientes de una fecha de estreno concreta, pero el anime ha confirmado que llegará definitivamente a lo largo de 2025. Según han revelado en las redes sociales del anime, "está programado para emitirse en el año que conmemora el décimo aniversario de la primera temporada".

El anime de 'One Punch Man' se estrenó el 5 de octubre de 2015, y concluyó su primera temporada el 21 de diciembre del mismo año. Así que apuntando al décimo aniversario, no sería descabellado esperar la tercera temporada del anime para otoño de 2025.

Lass anteriores temporadas del anime han sido de 12 episodios cada una, y podemos asumir que la tercera tendrá una duración similar. Ya con la segunda se introdujo el Arco de la Asociación de Monstruos del manga de ONE y Yusuke Murata, que continuará desarrollándose en los nuevos capítulos.

