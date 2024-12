'Boku no Hero Academia' trae doblete de superéroes en 2025. La temporada 8 ya tiene fecha de estreno y el anime prepara su primer gran spin-off

Este año ha sido muy movido para los fans de 'Boku no Hero Academia' con el final del manga de Kohei Horikoshi, pero aún no nos despedimos del todo de Deku y el resto de superhéroes porque todavía tenemos por delante la octava (y última) temporada del anime.

No solo eso, si no que además desde Bones están preparando un doblete de héroes con la llegada del spin-off 'Boku no Hero Academia: Vigilantes'.

Aquí cabe más de un héroe

'Boku no Hero Academia: Vigilantes' es un spin-off guionizado por Hideyuiki Furuhashi y dibujado por Betten Court que se llegó a extender durante 15 volúmenes publicados entre 2016 y 2022. Así que ahora que la serie principal está cerca de su final, es el momento perfecto para que tome el relevo.

Kenichi Suzuki dirigirá el spin-off, que además viene producido por Bones Films, un sub-estudio de Bones dedicado a producciones cortas pero de alta calidad. Ya se ha dejado ver un primer tráiler y un póster, y también se ha confirmado que 'Boku no Hero Academia: Vigilantes' arrancará oficialmente en abril de 2025 con la temporada de anime de primavera.

En principio es una historia aparte, que aunque está ambientada en el mismo universo de 'Boku no Hero Academia' se puede seguir sin llevar la serie principal al día.

Por otro lado, si lo que queremos ya es ver de nuevo a Deku y sus compañeros de la U.A., aún vamos a tener que echarle un poco de paciencia a la octava temporada. Por ahora tenemos la confirmación de que 'Boku no Hero Academia' regresará en otoño de 2025, así que lo más probable es que arranque alrededor de octubre. Eso sí, posiblemente sea algo más corta que las anteriores temporadas, pero esperemos que Bones tenga planeado un gran final para despedirnos de la serie de superhéroes.

