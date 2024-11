Si la cancelación de 'Anne with an E' nos dejó pochos, Ana de las Tejas Verdes tiene un nuevo anime en marcha, pinta precioso y ya tiene fecha de estreno

Por desgracia CBC y Netflix nos dejaron sin más temporadas de 'Anne with an E', una de las adaptaciones más frescas y tiernas de clásico de Lucy Maud Montgomery. Pero 'Ana de las Tejas Verdes' realmente parece que no pasa de moda, y ya tiene un nuevo anime en marcha que además se estrena el año que viene.

Otra nueva Anne Shirley

El anime 'Anne Shirley' acaba de desvelar sus primeras imágenes, con una nueva adaptación de la novela de Montgomery. Por ahora no ha dejado ver a Anne, Gilbert y Diana, y tiene una pinta bastante cuqui con un cierto regustillo a la serie clásica de Isao Takahata que se estrenó allá por 1979.

The Answer Studio se está encargando de la animación. El estudio recientemente ha estrenado la segunda temporada de 'Tower of God' y la película más reciente de 'City Hunter'... Así que en realidad la calidad de la animación puede ser una lotería y tendremos que esperar a ver cómo se dan los tráilers.

A falta de fecha de estreno concreta, sabemos que 'Anne Shirley' se estrenará en abril de 2025 con la temporada de primavera de anime. Por ahora no se ha confirmado simulcast, aunque con un poco de suerte es muy posible que podamos seguirlo a través de Crunchyroll o Netflix.

La historia de 'Ana de las Tejas Verdes' se centra en Anne Shirley, una huérfana que llega a Avonlea cuando dos hermanos deciden adoptar un chiquillo para que les ayude en su granja. Pero hay un error con el recado y el orfanato les manda una niña en lugar de un niño, pero aún así los Cuthbert deciden darle una oportunidad a Anne cuando se encariñan de ella.

En Espinof | Los mejores animes de 2024... por ahora

En Espinof | Las 12 mejores webs para ver anime de manera legal