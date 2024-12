Por fin regresa uno de los mejores animes románticos recientes. 'My Dress-Up Darling' prepara su secuela y confirma cuándo se estrena

Los últimos años han sido buenísimos en cuanto a comedias románticas de anime, y una de las joyitas que pudimos ver en 2022 fue 'My Dress-Up Darling' ('Sono Bisque Doll wa Koi o Suru'), que incluso se pudo medir en popularidad con 'Kimetsu no Yaiba' y 'Shingeki no Kyojin' durante su emisión.

Más cosplays, pero sin concretar

'My Dress-Up Darling' nos presentaba a Gojo, un chaval introvertido que sueña con convertirse en un maestro artesano de muñecas tradicionales. Y cuando su compañera Marin descubre que sabe coser, le ficha para ayudarla a hacer los cosplays con los que siempre había soñado.

La química entre los dos y el que fuera una comedia romántica divertidísima y muy cuqui le valió al anime convertirse en una de las series más divertidas de la temporada. Y ahora sabemos que Gojo y Marin por fin regresarán en 2025.

La "secuela" del anime se anunció casi inmediatamente tras el final de la primera temporada, pero todo este tiempo hemos estado a verlas venir sin apenas noticias. Y en realidad no queda muy claro si será una segunda temporada de anime o una película, porque sigue sin haber demasiados detalles más allá del primer teaser que vimos hace dos años.

Lo cierto es que todavía hay material de sobra para más serie de anime, porque el manga de Shinichi Fukuda sigue en publicación y de los 14 volúmenes recopilatorios apenas se han adaptado los primeros 5. Así que no sería descabellado que la "secuela" de 'My Dress-Up Darling' sea otra temporada de unos doce episodios... pero por ahora nos toca esperar a ver si con el inicio del año nos van llegando más detallitos.

Mientras tanto, también hay una adaptación a acción real en marcha, que veremos si sirve también para reavivar un poquito el hype por la historia y el anime pilla más tracción.

