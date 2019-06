'Godzilla: Rey de los monstruos', un terrible paso atrás en el "MonsterVerse", peligrosamente cercano a 'Megalodón'

Hace cinco años el mundo se empeñó en discutir si salía mucho o poco, o si estaba más gordo que cachas. También se insistió en que los personajes no estaban a la altura. Hace cinco años muchos no supieron ver la majestuosidad del 'Godzilla' de Gareth Edwards. Ahora llega la película que nos merecemos. Es el turno de 'Godzilla: Rey de los monstruos'.

Rey de nada

Ingresar 200 millones en el mercado estadounidense no es fácil, y menos aún cuando se trata de superproducciones de 160 millones de presupuesto.'¡Shazam!' se quedó lejos, por poner un ejemplo reciente. En el año 2014, el futuro director de la mucho más mediocre 'Rogue One: Una historia de Star Wars', cómo no, un éxito de taquilla, planteó una nueva forma de presentar un blockbuster.

En su personal visión de la criatura de Toho, Edwards hizo prevalecer la emoción por encima de la explosión, pero siempre, siempre, con el gran espectáculo por bandera. Su 'Godzilla' recordaba más a 'Tiburón' que a 'Anaconda', por hablar de bichos desproporcionados. Por desgracia, la esperada secuela, tras la divertida y muy pulp nueva aventura del gorila más famoso del cine, supone un paso atrás en el inmaculado catálogo del Monsterverse.

'Godzilla: Rey de los monstruos', es una fatalidad. Una sucesión de tópicos explicativos, de diálogos que exponen todo lo que no sabe narrar con imágenes, en boca de los peores y más planos personajes que podríamos esperar. Y el reparto tampoco ayuda demasiado a hacer más llevadera esta tortura de ciento treinta y un minutos. Ni Kyle Chandler está en su sitio, ni Millie Bobby Brown tiene aún nada que aportar a un protagónico ni Vera Farmiga está en su mejor momento Ni siquiera el alivio (más o menos) cómico de Bradley Whitford o Thomas Middleditch, este último totalmente invisible, cumplen su función.

Como la aportación de Sally Hawkins, incapaz de hacer nada con el retal que le ha tocado repetir. A nivel de elenco, la nueva película de Godzilla también sale peor parada que la anterior. Y mira que parecía complicado.

La Familia Monster

Con un arranque 100% marca de la casa (Warner), iniciamos el viaje bajo los escombros de la película de Edwards, maniobra similar a la de 'Batman v Superman: el amanecer de la justicia', una película que, visto lo visto, tal vez hubiera merecido mejor suerte. En ese prólogo, el matrimonio formado por Chandler y Farmiga, totalmente aleatorio, ya nos enseña cuál será su especialidad: gritar nombres entre ruido y fuego. Por si hubiera alguien.

El resto de metraje transcurre en un delirante e incomprensible vaivén a bordo de vehículos demenciales que siempre están en su sitio mientras van advirtiendo las zonas por las que anda nadando el rey de los monstruos. Solo habría un camino a seguir, y lo hacen añadiendo piruetas de ambición que están más lejos de la credulidad que una maldita polilla mutante de 300 metros.

Incluso el guiño de los créditos finales, donde aparecen los nombres de las criaturas, desentona al parecer una broma tirando a buena. Y, sí, hay una escena post-créditos que tampoco aporta nada más que el recordatorio de que hay personajes que desaparecen de la historia pero que no recordabas de lo planos y aburridos que son. Tanto como pasar de Alexandre Desplat a Bear McCreary en la banda sonora o de Seamus McGarvey a Lawrence Sher en la fotografía. El detalle de multiplicar por tres los montadores también resulta llamativo.

Las apariciones de Mothra, Rodan o Ghidorah son tan borrosas como cabría esperar en un título que tiene más del canal SYFY que del lujo de su entrega anterior o la salvaje aventura de la isla Calavera. Por muy chulos que te queden un par de planos (lógico, con esos bichos haciendo fatalities), este sub-producto no se salva de la quema. Ni ruido ni nueces. Una indigna secuela que nos recuerda por qué el cine está cada vez más muerto. Esperemos que Adam Wingard sepa llevar el aparatoso traje de blockbuster mejor que su colega Michael Dougherty.