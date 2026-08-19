"Nos están dando mucha libertad". Los creadores y protagonistas de 'Linternas' explican cómo el enfoque realista recupera a un "superhéroe completamente diferente"

Durante años, se solía asociar 'Linterna Verde' a la película de Ryan Reynolds de 2011, pero el nuevo Universo DC de James Gunn y Peter Safran prefiere que olvidemos aquella versión. De hecho, 'Linternas', la serie creada por Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King, apuesta por una aproximación mucho más realista del personaje y, paradójicamente, pretende hacerlo recuperando una versión más cercana a sus orígenes.

La historia sigue a Hal Jordan (Kyle Chandler), que acoge como aprendiz a John Stewart (Aaron Pierre). Juntos investigarán una serie de muertes inexplicables en un pequeño pueblo de Nebraska, en una historia que combina el componente de los cómics con un tono de thriller policial y una mirada mucho más humana hacia sus protagonistas. Y sus responsables tienen claro que, si quieren que esta nueva etapa de DC funcione, no pueden limitarse a darles a los fans exactamente lo que esperan.

Atreverse a arriesgar

Damon Lindelof sabe perfectamente que trabajar con un personaje con casi un siglo de historia implica enfrentarse a unas expectativas enormes. Pero precisamente por eso cree que la serie necesita encontrar su propia voz. "Estamos hablando de casi un siglo de narración de historias, y ahora nos toca tomar el relevo", declaró Lindelof a Variety. "Pero, al mismo tiempo, el público anhela algo original y relevante, y quiere que los narradores se arriesguen. Esos riesgos no pueden parecer trucos; tienen que transmitir una verdadera carga emocional".

Para dar con el tono, el equipo ha encontrado una referencia fundamental en 'Watchmen', la serie de HBO creada por el propio Lindelof. Chris Mundy, showrunner de 'Ozark' y uno de los responsables de 'Linternas', considera que la producción demostró que es posible hacer una historia de superhéroes centrada en personas reales sin perder de vista el material original.

"Sé que si Damon no hubiera trabajado en esta serie, yo habría usado -y creo que Tom diría lo mismo- 'Watchmen' como una referencia fundamental sobre cómo hacer una serie que sea emotiva y trate sobre personas reales, sin dejar de honrar la parte del cómic".

Pero la comparación no se limita solo al estilo. 'Linternas' también quiere utilizar el género de superhéroes para abordar cuestiones como la raza, la colonización y la justicia. Tom King considera que existe un vínculo directo con la evolución que experimentaron los cómics después de 'Watchmen'. "existe un maravilloso paralelismo con los cómics: 'Watchmen', en los años 80, sentó las bases para una generación de guionistas de cómics que pensaron: ¡Podemos hablar de esos temas usando superhéroes!".

La intención también es atraer a espectadores que normalmente no se acercarían a una serie de superhéroes. Y ahí aparece uno de los mayores desafíos para la serie: satisfacer a los fans sin convertirse en una sucesión de guiños pensados exclusivamente para ellos. Lindelof cree que el fandom está demasiado dividido como para intentar contentar a todo el mundo.

"Lo que más odian los fans, más que ser escuchados, es el fanservice y esa idea de hacer algo solo para complacerlos. Por eso creo que el fandom no es un bloque homogéneo. Hay algunos fans que quieren historias revisionistas más arriesgadas y transgresoras en estas adaptaciones, y otros que simplemente dicen: Dadme lo que me gusta. No podemos salirnos de los límites en cuanto a las tramas que James y Peter quieren desarrollar. Pero artísticamente, nos están dando mucha libertad para contar la historia como queramos".

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