La historia real de Sandra Sánchez es aún más épica que lo que se muestra en 'Karateka'. Una de las mejores deportistas españolas de la historia merecía este biopic

Reconozco que en mi infinita ignorancia no tenía ni la más remota idea de quién era Sandra Sánchez antes de ver 'Karateka'. Sin embargo, su historia de superación personal, gracias a la buena mano de Aritz Moreno, dista mucho de ser una simple narración wikipédica y, de hecho, adapta y elimina momentos de su vida para que encajen mejor en la historia y sea más puramente cinematográfica. Al fin y al cabo, ¿alguien pensó que la vida de una ganadora del Oro en los Juegos Olímpicos a los 39 años iba a ser sencilla de contar?

¡Papuren!

Tal y como cuenta 'Karateka', Sánchez, nacida en 1981, se metió a clases de kárate a los 4 años, negándose a asistir a las clases de baile y empeñándose en practicar el mismo deporte que su hermano. Fue creciendo poco a poco y mejorando, e incluso acabó metida de lleno en el Centro de Alto Rendimiento, aspirando a la Selección Española, hasta que descubrió que su madre tenía cáncer. Eso, sumado a una agresión sexual, le hizo apartarse del CAR... pero no del deporte.

Lo que la película no cuenta es lo que pasó en ese periodo en el que Sánchez se vio obligada a dejar de lado el kárate profesional, porque la cosa va mucho más allá de "su madre se recuperó y diez años después ella quiso volver a ser profesional". De hecho viajó muchísimo, e incluso acabó viviendo dos años en Australia, sin dejar nunca de practicar el kárate, como lo único que le ataba a la cordura. Al volver a España, insistió e insistió en la puerta del dojo de Jesús del Moral para que la entrenase. Lo hizo, y empezó a llamar la atención internacionalmente.

Tanto, que en Dubai, el Shabab Al-Ahli Dubai FC la fichó para competir, lo que la obligó a vivir otros dos años en el país, ganando dos campeonatos europeos en 2015 y 2016. Fue precisamente en 2015 cuando llegó al número 1 del ranking mundial, convirtiéndose en la primera karateka española en conseguirlo. No solo le abrió las puertas de una Selección Española que hasta ese momento había considerado que se pasaba de años, sino que le dio alas para seguir ganando: en 2018 ganó su primer título mundial tras perder el anterior ante su mayor rival, Kiyou Shimizu.

Aunque la película deja caer que Shimizu fue casi imbatible hasta las Olimpiadas, lo cierto es que Sánchez ya la había ganado anteriormente, y volvió a hacerlo en Tokyo 2020 (bueno, 2021). De hecho, al terminar, la japonesa pidió ayuda a la española para mejorar su kata (algo que, desde luego, la película se ahorra para añadir dramatismo en la escena final). Ella aceptó porque, al fin y al cabo, siguen siendo amigas.

La historia de Sánchez acaba aquí en la película, en su momento de gloria, pero realmente continuó después. En 2021 volvió a ganar en el Campeonato Mundial, y en 2022 hizo lo propio en el Europeo y en los Juegos Mundiales. Y así, después de entrar en el Guinness con el premio a la karateka con más medallas de la historia, decidió retirarse por todo lo alto, pasando ya de los 40 años y siendo considerada la mejor de la historia. Sí, puede que su biopic exagere cosas y omita otras, pero en general es tan épico como su vida. Y no es poco.

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