Oscars 2022: Alfombra roja y gala de los premios Óscar en directo

Y, en lo que ha parecido ser un abrir y cerrar de ojos, la temporada de premios 2021-2022 toca a su fin con la última gran cita del año: la 94 ceremonia de entrega de los Óscar. Como de costumbre, en Espinof estaremos al pie del cañón durante la alfombrar roja y la entrega de los Premios Óscar en este evento en directo, contándoos todas las novedades, minuto a minuto en una noche que no estará exenta de sorpresas de última hora.

La ceremonia de los Premios Óscar 2022 en directo

Los Óscar 2022, en los que 'El poder del perro' parte como gran favorita de la noche con 12 candidaturas —aunque 'CODA' ha puesto en peligro su éxito en la categoría de mejor película—, se presentan como una nueva oportunidad para que la industria española haga historia; con cuatro nominados y nominadas en las categorías de mejor actriz —Penélope Cruz—, mejor actor —Javier Bardem—, mejor banda sonora —Alberto Iglesias— y mejor cortometraje de animación —Alberto Mielgo—.

Junto al largometraje de Jane Campion, tal y como podéis comprobar en nuestra lista completa de nominaciones, 'Dune' se eleva como la segunda cinta más nominada con 10 nominaciones; seguida de la 'Belfast' de Kenneth Branagh y la 'West Side Story' de Steven Spielberg, que empatan en el tercer puesto con siete opciones a hacerse con la preciada estatuilla cada una.

Por si estáis haciendo conjeturas sobre quienes pueden convertirse en los principales triunfadores de los Oscars, no dejéis de echar un vistazo a nuestra porra con todas las predicciones. Y una vez confirmemos quienes salen del Kodak Theater premiados, os dejamos por aquí esta lista en la que os decimos dónde podéis ver todas las nominadas disponibles en streaming. Que no se diga que no os mimamos.