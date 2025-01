El plan de estreno de 'Stranger Things 5' se filtra por sorpresa. Netflix quería mantenerlo en secreto, pero unos fans lo han descubierto

La espera para el estreno de la temporada 5 y final de 'Stranger Things' está siendo especialmente larga, pues han pasado ya casi cuatro años desde el lanzamiento de su predecesora. Por suerte, el rodaje de los nuevos episodios ha llegado a su final y ahora un grupo de fans de la serie ha descubierto cuándo tiene pensado Netflix estrenarla: el 27 de noviembre de 2025.

No es oficial

Ojo, esa fecha no proviene de un anuncio por parte de Netflix, por lo que no está confirmado oficialmente. Sin embargo, su origen no es ningún rumor de alguna fuente con dudosa credibilidad: la fuente es el código de la propia página web de la plataforma de streaming.

Ha sido la cuenta de twitter Stranger Things News la que ha descubierto este dato, y también que ahora mismo parece que el plan es estrenar toda la temporada de golpe. Recordemos que la cuarta se dividió en dos entregas, pero también que de las tres anteriores de lanzaron todos los episodios de una sentada.

La fecha elegida además tiene todo el sentido del mundo, ya que el rodaje finalizó este pasado mes de diciembre, por lo que lo tenían casi imposible para tenerla lista de cara a su estreno en verano. Por ello, la opción de elegir el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos es una forma de asegurarse que muchas familias aprovechen la ocasión para ver la temporada final de la serie.

Con todo, repito que esto no es una información oficial y ni siquiera es un caso equivalente al de 'El juego del calamar 3', donde fue la propia Netflix la que filtró la fecha de estreno prevista. Aquí ese día puede ser perfectamente algo que hayan marcado internamente como una posibilidad y que luego cambie.

