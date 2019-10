Apple ha ordenado que se cuide la representación de China en las series de su plataforma

No me cansaré de repetirlo, y es que, aunque suene a profeta apocalíptico de saldo, corren tiempos muy oscuros para los artistas y creativos. Tiempos en los que el contenido de, por ejemplo, una serie o un largometraje, ya no está condicionado por las capacidades de su autor, sino por culturas de la cancelación, turbas internautas y, lo que es más preocupante, la política internacional.

El caso que nos ocupa está relacionado con la tremenda influencia que China está ejerciendo sobre la industria audiovisual desde hace una larga temporada, evidenciado por la deriva adoptada por los grandes estudios hollywoodienses a la hora de prefabricar sus producciones al gusto y agrado de las audiencias del país asiático, engranaje clave de la taquilla a nivel mundial. Pero el tema es mucho más delicado.

Según recoge el medio BuzzFeed News, a principios del pasado, durante el desarrollo de programación del servicio de streaming Apple TV+, la compañía de la manzana habría dado a los creativos involucrados indicaciones para que sus series evitasen representar a China de un modo negativo. Otro intento de la compañía de Tim Cook por blindar su mercado en el país y limar asperezas después de que en 2016 el gobierno chino cerrase iBooks Store y iTune Movies.

Esta información ha trascendido después de que Apple eliminase de su App Store HKmap.live, software que facilitaba a los manifestantes hongkoneses la localización de bloqueos y controles policiales durante las protestas. Con esta, según los informes de transparencia de Apple, serían 517 las aplicaciones eliminadas a petición del gobierno chino, habiendo rechazado únicamente dos de las 56 propuestas de censura por parte de Beijing en la segunda mitad de 2018.

'South Park' tampoco se libra

Quienes tampoco se han librado de la guadaña gubernamental china han sido Trey Parker y Matt Stone, cuya serie 'South Park' ha sido borrada de un plumazo de internet —ni clips, ni capítulos, ni hilos en foros— después de la controversia generada por 'Band in China'; un episodio que, en una de sus subtramas, criticaba precisamente el modo en que Hollywood moldeaba sus producciones para el público del país asiático, mostrando la producción de un documental en el que se prohibían las menciones a la homosexualidad, al Dalai Lama o a Winnie the Pooh —personaje con el que se ha comparado al personaje Xi Jinping en numerosas ocasiones—.

En susodicho capítulo, celebrado por los manifestantes de Hong Kong, Randy, el padre de Stan, viaja a china en un avión en el que coincide con ejecutivos de Google, jugadores de la NBA y personajes de Marvel y Disney, con el objetivo de vender marihuana. Todo ello para ser capturado y enviado a un campo de trabajo chino, que 'South Park' representa de un modo aterrador.

Por supuesto, conociendo mínimamente a Parker y Stone, era de recibo que no se quedarían callados, y han lanzado este comunicado de cara al estreno del nuevo episodio de 'South Park' —que, por cierto, termina con un sonoro "fuck the Chinese government!"—:

"Como la NBA, damos la bienvenida a los censores chinos a nuestros hogares y a nuestros corazones. También nos gusta más el dinero que la democracia y la libertad. [El presidente] Xi [Jinping] no se parece en absoluto a Winnie the Pooh. ¡Sintonizad nuestro episodio 300 este miércoles a las 10! Larga vida al Gran Partido Comunista Chino. Que la cosecha de sorgo de este otoño sea copiosa. ¿Ya estamos bien, China?"