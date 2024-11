3 años después, vuelve una de las mejores series de ciencia ficción de Netflix. La temporada 3 de este espectacular thriller ya tiene fecha de estreno

Netflix al fin ha desvelado cuándo vuelve una de las mejores series de ciencia ficción de la plataforma. Será en 2025 cuando podamos ver la temporada 3 de 'Alice in Borderland', una serie que fue renovada por sorpresa, pues en su momento se esperaba que su segunda entrega iba a ser la definitiva.

De hecho, en su momento ya so comenté que una temporada 3 parecía casi imposible tras el final que tuvo la segunda, pero eso poco importó a Netflix, que vio en 'Alice in Borderland' un universo de ciencia ficción que no podía dejar escapar tan fácilmente.

Una gran incógnita

Eso sí, puede que en Netflix se hayan dado prisa en anunciar que la temporada 3 llegará el año que viene, pero se han olvidado de dar detalles sobre una nueva tanda de episodios que sigue siendo un enigma. Es evidente que la carta del Joker va a jugar un papel fundamental, pero no hay rastro alguno de una sinopsis oficial o cualquier cosa que se le parezca.

Sí se sabe que Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya retoman los personajes de Arisu y Usagi, pero nada sobre quiénes son los nuevos miembros del reparto de esta adaptación del famoso manga de Haro Aso o si habrá algún otro miembro del reparto que regrese. Es evidente que eso debería cambiar en breve, pero por ahora no se sabe más.

Otra incógnita es la historia, pues la segunda temporada acababa en el mismo punto que el manga, por lo que a la serie de Netflix no le va a quedar otra que improvisar algo. Y de ahí puede salir tanto algo buenísimo como una completa pérdida de tiempo...

En Espinof | Las 27 mejores series de toda la historia de Netflix

En Espinof | Las 9 mejores películas de Netflix en 2024