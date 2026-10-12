Aquella vez que Bulma atropelló a Goku y le metió cuatro tiros. El error garrafal en 'Dragon Ball' que el anime corrigió después como si nada

Goku y 'Dragon Ball' llevan ya más de cuarenta años con nosotros. El manga de Akira Toriyama arrancó en 1984 y se convirtió rápidamente en una de las obras más exitosas de la Weekly Shonen Jump. Obviamente, el anime no se hizo de rogar y en 1986 se inició la emisión de la serie, aunque en Toei Animation se tomaron algunas licencias creativas.

No es así como yo lo recuerdo...

Es bastante habitual, sobre todo en los animes de esa época, que las adaptaciones difiriesen un poco del manga original. A menudo expandían y cambiaban algunas escenas para hacerlas más espectaculares, pero el anime de 'Dragon Ball' decidió pegar un volantazo con el primer encuentro entre Goku y Bulma.... Bastante literalmente.

En el manga, Bulma está conduciendo y para el vehículo justo antes de atropellar a Goku. Pero cuando llegó el momento del anime, en Toei quisieron hacer la escena algo más impactante y decidieron que Bulma lo atropellase. Y, no contenta con ello, después saca la pistola y le pega varios tiros.

Para ser justos, en el manga de Toriyama Bulma también saca la pistola sin cortarse un pelo cuando Goku se la encara. Aunque los disparos se reducen a una viñeta y el enfrentamiento apenas tiene trascendencia. No son las únicas licencias que se tomó el anime, ya que también se censuraron algunas escenas mientras que otras se volvían algo más subidas de tono.

Con el tiempo, el anime de 'Dragon Ball' se volvió tremendamente popular y los fans de Toriyama miraban los nuevos y los viejos capítulos con lupa. Así que desde Toei decidieron corregir el gazapo del primer episodio y este primer encuentro tan icónico, aunque fuera con un flashback.

En el capítulo 67 del anime, cuando Goku se reencuentra con su abuelo Gohan y le narra su primer encuentro con Bulma, se ve claramente cómo esta frena el coche justo a tiempo, sin llegar a atropellarle. Una versión mucho más fiel al manga original de Toriyama, y con el que Bulma salía algo mejor parada de cara a mantener el carnet de conducir.

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