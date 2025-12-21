Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más

El 2026 va a ser un año repleto de estrenos para que la gente acuda en masa a sus cines más cercanos. Buena prueba de ello la vais a encontrar en este repaso a las 44 películas más esperadas de 2026, donde encontraréis títulos para todos los gustos.

Las mejores películas de 2026 y las más esperadas del año

Desde la esperadísima 'Vengadores: Doomsday', donde Marvel se juega mucho en lo referente al futuro de este universo, hasta 'Torrente presidente', el ansiado regreso del mítico personaje creado por Santiago Segura, sin olvidarnos de enormes eventos como 'Dune 3' o 'The Mandalorian & Grogu', el regreso a la gran pantalla de Star Wars. Vamos ya con todos ellos.

'28 años después: El templo de los huesos' ('28 Years Later: The Bone Temple', Nia DaCosta)

'28 años después: El templo de los huesos'

Nia DaCosta toma el revelo de Danny Boyle en una secuela que tiene que recuperar el muy particular final de '28 años después' y mostrar al personaje interpretado por Ralph Fiennes enfrentándose a algo distinto.

Fecha de estreno: 16 de enero de 2026

'El botín' ('The Rip', Joe Carnahan)

Ben Affleck y Matt Damon vuelven a trabajar juntos en este thriller de Joe Carnahan en el que un grupo de policías descubren millones de euros en un escondite abandonado, lo que pondrá a prueba la confianza entre ellos.

Fecha de estreno: 16 de enero de 2026 en Netflix

'Hamnet' (Chloé Zhao)

'Hamnet'

El regreso de la directora Chloé Zhao va causando sensación allí donde se estrena, ya que esta adaptación de la novela de Maggie O'Farrell promete emocionar a millones de espectadores. Jessie Buckley y Paul Mescal lideran esta historia de cómo la mujer de William Shakespeare lidia con la muerte de su único hijo.

Fecha de estreno: 23 de enero de 2026

'Marty Supreme' (Joshua Safdie)

'Marty Supreme'

Una de las películas que más suenan para los próximos Óscar es este biopic de Marty Reisman, un buscavidas que acabó convirtiéndose en campeón de ping pong. Timothée Chalamet lidera una película llamada a estar entre las mejores del año.

Fecha de estreno: 30 de enero de 2026

'Send Help (Enviad ayuda)' (Sam Raimi)

Una impactante Rachel McAdams lidera este regreso al cine de terror del influyente Sam Raimi. ¿Su historia? Una mujer y su antipático jefe acaban en una isla remota tras un accidente de avión.

Fecha de estreno: 30 enero de 2026

'Aída y vuelta' (Paco León)

'Aída y vuelta'

La famosísima serie de televisión regresa con una curiosa secuela para la gran pantalla que aborda el rodaje de un episodio y al mismo tiempo aborda la realidad de sus actores a la hora de abordar a sus personajes. Mucha curiosidad por ver qué ha hecho exactamente aquí Paco León.

Fecha de estreno: 30 de enero de 2026

'Cumbres borrascosas' ('Wuthering Heights', Emerald Fennell)

'Cumbres borrascosas'

Margot Robbie y Jacob Elordi encabezan esta nueva versión de la inmortal novela de Emily Bronte que cuenta con el aliciente adicional de que detrás de las cámaras está Emerald Fennell, también responsable de títulos como 'Una joven prometedora' o 'Saltburn'.

Fecha de estreno: 13 de febrero de 2026

'Good Luck, Have Fun, Don’t Die' (Gore Verbinski)

'Good Luck, Have Fun, Don’t Die'

Hemos tenido que esperar la friolera de 10 años para que Gore Verbinski estrene su nueva película tras el injusto fracaso de 'La cura del bienestar'. En esta ocasión da al salto al cine de ciencia ficción en la que un hombre del futuro debe reclutar a unos clientes descontentos para poner fin a una amenaza de una inteligencia artificial malvada.

Fecha de estreno: 13 de febrero de 2026

'Greenland 2' (Ric Roman Waugh)

'Greenland 2'

La secuela de la muy recomendable película de ciencia ficción de Gerard Butler nos sitúa ya en un mundo postapocalíptico en el que la familia protagonista ha de abandonar su refugio en Groenlandia para encontrar un nuevo hogar.

Fecha de estreno: 20 de febrero de 2026

'Scream 7' (Kevin Williamson)

'Scream 7'

La mítica saga de terror regresa con una película marcada por las salidas de Melissa Barrera y Jenna Ortega, pero a cambio recuperamos a Neve Campbell, la protagonista original. Además, detrás de las cámaras tenemos a Kevin Williamson, quien además también coescribe el guion.

Fecha de estreno: 27 de febrero de 2026

'Hoppers' (Daniel Chong)

'Hoppers'

Que Pixar estrenase una nueva película original era todo un acontecimiento hace no tanto, pero últimamente no han funcionado tan bien como se esperaba. Ojalá la cosa remonte con esta historia de Mabel, una joven que logra transferir su mente a un castor robot con el objetivo de infiltrarse en el reino animal.

Fecha de estreno: 6 de marzo de 2026

'Peaky Blinders: El hombre inmortal' ('Peaky Blinders: The Immortal Man', Tom Harper)

'Peaky Blinders: El hombre inmortal'

Cillian Murphy recupera el que posiblemente sea el personaje más mítico de si carrera en el salto al cine de esta aclamada serie creada por Steven Knight. Todo un acontecimiento al que se han sumado actores de la talla de Rebecca Ferguson, Tim Roth y Barry Keoghan.

Fecha de estreno: 6 de marzo de 2026 (20 de marzo en Netflix)

'¡La novia!' ('The Bride!', Maggie Gyllenhaal)

'¡La novia!'

Prevista para el año pasado, quizá el lanzamiento del 'Frankenstein' de Guillermo del Toro llevó a que se aplazase a este año la actualización de 'La novia de Frankenstein' a cargo de Maggie Gyllenhaal con Jessie Buckley y Christian Bale en los papeles principales.

Fecha de estreno: 6 de marzo de 2026

'Torrente Presidente' (Santiago Segura)

Santiago Segura como José Luis Torrente

Santiago Segura recupera a su más famosa creación 12 años después de lo que parecía una despedida para siempre con 'Operación Eurovegas'. Con la esperanza de que se parezca más a las dos primeras entregas, huele a que será el gran fenómeno del cine español de 2026.

Fecha de estreno: 13 de marzo de 2026

'Proyecto Salvación' ('Project Hail Mary', Phil Lord y Christopher Miller)

'Proyecto Salvación'

Una película de ciencia ficción que parece la sucesora de la excelente 'Marte'. Tanto es así que incluso parte de una novela del mismo autor, pero una cosa es lo que parezca y que luego realmente sea tan buena. Confiemos en Ryan Gosling y el genial dúo de directores formado por Phil Lord y Christopher Miller.

Fecha de estreno: 20 de marzo de 2026

'Amarga Navidad' (Pedro Almodóvar)

'Amarga Navidad'

Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim Gutiérrez protagonizan esta nueva película de Pedro Almodóvar sobre una mujer cuya madre cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre. Decide refugiarse en el trabajo, pero una crisis de pánico la obliga a detenerse ante la obviedad de que no ha guardado el suficiente tiempo de duelo.

Fecha de estreno: 20 de marzo de 2026

'The Dog Stars' (Ridley Scott)

'The Dog Stars'

La nueva película de ciencia ficción dirigida por Ridley Scott. Eso ya debería ser suficiente para querer verla, pero es que además se trata de una adaptación de la popular novela 'La constelación del perro' y en su reparto encontramos a Jacob Elordi, Margaret Qualley, Guy Pearce o Josh Brolin...

Fecha de estreno: 26 de marzo de 2026

'Super Mario Galaxy: La Película' ('The Super Mario Galaxy Movie', Aaron Horvath y Michael Jelenic)

'Super Mario Galaxy: La Película'

Era inevitable que el célebre fontanero de Nintendo regresara pronto al cine tras el gran éxito de 'Super Mario Bros.: La película', y para la ocasión se ha elegido tomar como base un videojuego magistral. Apostaría mucho dinero a que va a arrasar.

Fecha de estreno: 3 de abril de 2026

'Michael' (Antoien Fuqua)

'Michael'

El legendario Michael Jackson no iba a quedarse sin su película biográfica, interpretado para la ocasión por Jaafar Jackson, sobrino en la vida real del Rey del Pop. Todos los retrasos que ha sufrido invitan a ser cautos sobre lo que podemos esperar de ella.

Fecha de estreno: 24 de abril de 2026

'El diablo viste de Prada 2' ('The Devil Wears Prada 2', David Frankel)

'El diablo viste de Prada 2'

Anne Hathaway y Meryl Streep regresan 20 años después en la secuela de una de las comedias más exitosas de lo que llevamos de siglo XXI. El tráiler ya arrasó en número de visionados, por lo que huele a otro bombazo en taquilla.

Fecha de estreno: 1 de mayo de 2026

'Mortal Kombat 2' (Simon McQuoid)

'Mortal Kombat 2'

En 2021 nos llegó una violenta y entretenida versión de este popular videojuego y ahora es el turno de una secuela que promete ir un paso más allá en todos los sentidos. Por lo pronto, el fichaje de Karl Urban se antoja como uno de los grandes aciertos de casting del año.

Fecha de estreno: 15 de mayo de 2026

'Star Wars: The Mandalorian and Grogu' (Jon Favreau)

'The Mandalorian and Grogu'

La primera película de Star Wars desde 2019 quiere capitalizar la popularidad de la serie de televisión protagonizada por Pedro Pascal. A priori, una apuesta segura por parte de Disney, pero ya veremos.

Fecha de estreno: 22 de mayo de 2026

'Masters of the Universe' (Travis Knight)

'Masters of the Universe

Esta mítica franquicia de fantasía y aventuras regresa de la mano de Travis Knight, máximo responsable de dos títulos tan estimulantes como 'Kubo y las dos cuerdas mágicas' y 'Bumblebee'. Esperemos que aquí vuelva a hacer magia en un largometraje en el que Jared Leto se convertirá en el temible Skeletor.

Fecha de estreno: 5 de junio

'Scary Movie 6' (Michael Tiddes)

'Scary Movie'

Lo que nació como una película para burlarse de 'Scream' y sus sucedáneos se acabó convirtiendo en una larga y lucrativa franquicia. Tras 12 años de inactividad, ahora regresa recuperando a muchos de los protagonistas de la primera entrega.

Fecha de estreno: 12 de junio de 2026

'El día de la revelación' ('Disclosure Day', Steven Spielberg)

'El día de la revelación'

El ansiado regreso de Steven Spielberg al cine de ciencia ficción con invasiones extraterrestres. Una apuesta por las ideas originales en la que vuelve a colaborar con el guionista David Koepp, quien ya firmase en su momento el libreto de la emblemática 'Parque Jurásico'.

Fecha de estreno: 12 de junio de 2026

'Toy Story 5' (McKenna Harris y Andrew Stanton)

'Toy Story 5'

Pixar sigue exprimiendo una de sus grandes franquicias con una quinta entrega que explora la idea de que los niños ya no tiran de juguetes y dedican su tiempo a gadgets tecnológicos. Creo que el final de la tercera parte era inmejorable y que la cosa debería haberse quedado ahí, pero tengamos fe.

Fecha de estreno: 19 de junio de 2026

'Supergirl' (Craig Gillespie)

'Supergirl'

La prima de Superman volará alto en esta superproducción protagonizada por Milly Alcock que tiene el difícil reto de al menos estar a la altura de 'Superman', una de las mejores películas de superhéroes de los últimos años.

Fecha de estreno: 26 de junio de 2026

'Minions 3' (Pierre Coffin)

'Minions 3'

Estas simpáticas criaturas amarillas se han convertido en máquinas de hacer dinero y nada hace dudar que esta nueva película vaya a dejar de hacerlo. Lo que sí esperemos que se la trabajen un poco más, que 'Gru 4' ya fue bastante floja.

Fecha de estreno: 1 de julio de 2026

'Vaiana' ('Moana', Thomas Kail)

'Vaiana'

Nuevo remake en imagen real de Disney, en el cual se apuesta por una película que funcionó muy bien en taquilla, pero ha sido después cuando se convirtió en un fenómeno histórico. El enorme éxito de su muy inferior secuela así lo demuestra.

Fecha de estreno: 10 de julio de 2026

'La odisea' ('The Odyssey', Christopher Nolan)

'La odisea'

La película más cara hasta la fecha de Christopher Nolan es una aventura épica basada en Homero y con un reparto de auténtico lujo. Tanto es así que empezó a batir récords mucho antes de su estreno, por lo que todo apunta a que se convertirá en otro fenómeno al estilo de 'Oppenheimer'.

Fecha de estreno: 17 de julio de 2026

'Spider-Man: Brand New Day' (Destin Daniel Cretton)

'Spider-Man: Brand New Day'

El trepamuros interpretado por Tom Holland se enfrenta a una nueva aventura en la que este superhéroe tiene que mostrar una mayor madurez. Y por si su presencia no fuese suficiente para arrasar en taquilla, aquí también volvemos a ver tanto al Hulk de Mark Ruffalo como al Punisher de Jon Bernthal.

Fecha de estreno: 31 de julio de 2026

'Coyote vs. Acme' (Dave Green)

'Coyote vs. Acme'

Una película que parecía condenada a acabar en una caja fuerte y que nunca podríamos ver, pero finalmente se produjo el milagro. Va a estar imposible estar a la altura de las expectativas más locas de algunos, pero esta mezcla de animación e imagen real se antoja imprescindible.

Fecha de estreno: 28 de agosto de 2026

'Clayface' (James Watkins)

La nueva DC de James Gunn ha prometido hacer cosas diferentes dentro del cine de superhéroes y esta apuesta por el cine de terror llama mucho la atención. Con un presupuesto más contenido de lo habitual en el género -se dice que ha costado unos 40 millones de dólares- y James Watkins tras las cámaras, puede ser una de las sorpresas del año.

Fecha de estreno: 11 de septiembre de 2026

'Resident Evil' (Zach Cregger)

'Weapons'

Tras arrasar con la estupenda 'Weapons', Zach Cregger recibe la mayor oportunidad de su carrera con esta nueva adaptación del famoso videojuego de terror. Es cierto que la versión con Milla Jovovich se convirtió en una franquicia larguísima, pero seguro que no soy el único que cuenta con esta versión sea bastante mejor.

Fecha de estreno: 18 de septiembre de 2026

'Digger' (Alejandro González Iñárritu)

'Digger'

Tom Cruise une fuerzas con Alejandro González Iñárritu en una película que parte como una de las favoritas de cara a los Óscar de 2027. Promete ser una "comedia de proporciones catastróficas", y ojo al resto del reparto: Jesse Plemons, Sandra Hüller, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg y John Goodman.

Fecha de estreno: 2 de octubre de 2026

'Street Fighter' (Kitao Sakurai)

'Street Fighter'

El célebre videojuego de Capcom ya había sido llevado al cine en varias ocasiones, siendo la más conocida la versión liderada por Jean-Claude Van Damme. Con todo, el margen para ser la mejor hasta ahora es muy amplio y esperemos que sea el caso.

Fecha de estreno: 16 de octubre de 2026

'Remain' (M. Night Shyamalan)

Tendrá películas mejores y peores, pero M. Night Shyamalan es uno de los grandes autores que hay actualmente en Hollywood. Su nueva película ha sido descrita como un thriller romántico sobrenatural y al frente del reparto tenemos a Jake Gyllenhaal. Eso sí, lo realmente insólito es que participe aquí el escritor Nicholas Sparks...

Fecha de estreno: 23 de octubre de 2026

'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha' ('The Hunger Games: Sunrise on the Reaping', Francis Lawrence)

'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha'

Nueva entrega de esta famosa saga de ciencia ficción basada en los libros de Suzanne Collins. En esta ocasión asistiremos a la 50 edición de esta temible competición y la historia se centra en una versión joven de Haymitch, el personaje inmortalizado en su momento por Woody Harrelson.

Fecha de estreno: 20 de noviembre de 2026

'Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago' ('The Chronicles of Narnia: The Magician's Nephew', Greta Gerwig)

'Barbie'

Greta Gerwig presenta una ambiciosa adaptación de la saga de C.S. Lewis con la que Netflix hace su mayor apuesta por verse primero en cines. Todo apunta a que será un enorme bombazo, pues es su primer largometraje desde que hizo historia con 'Barbie'.

Fecha de estreno: 26 de noviembre de 2026 (25 de diciembre en Netflix)

'Jumanji 3' (Jake Kasdan)

'Jumanji 3'

La famosa saga de aventuras regresa con la última entrega encabezada por Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart y Karen Gillan. Cine de evasión sin grandes complicaciones para pasar un rato divertido en familia, y además con la promesa de estar haciendo algo especial para despedirse por todo lo alto.

Fecha de estreno: 11 de diciembre de 2026

'Vengadores: Doomsday' ('Avengers: Doomsday', Hermanos Russo)

'Vengadores: Doomsday'

La gran esperanza de Marvel para reconquistar al público tras unos años algo complicados. El regreso de Robert Downey Jr. aunque en un papel diferente es el gran gancho de una película que promete poner este universo patas arriba.

Fecha de estreno: 18 de diciembre de 2026

'Dune 3' (Denis Villeneuve)

'Dune 2'

El gran colofón de la saga para Denis Villeneuve, quien ya ha confirmado que abandonará este franquicia tras el estreno de la tercera entrega. Con Timothée Chalamet de nuevo al frente de un espectacular reparto, estamos sin duda ante uno de los blockbusters más potentes del año.

Fecha de estreno: 18 de diciembre de 2026

'Werwulf' (Robert Eggers)

'Werwulf'

Robert Eggers ya consiguió un gran éxito con su aproximación al cine de vampiros en 'Nosferatu' y aquí da el salto a las historias de hombres lobo. Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe, Lily-Rose Depp y Ralph Ineson encabezan la que promete ser una de las grandes sensaciones para los amantes del terror.

Fecha de estreno: 25 de diciembre de 2026

'The Adventures of Cliff Booth' (David Fincher)

'Érase una vez en Hollywood'

He decidido dejar fuera de la lista todas las películas previstas para 2026 pero sin fecha de estreno asignada, pero con esta secuela de 'Érase una vez en Hollywood' he hecho una excepción. Escrita por Quentin Tarantino, dirigida por David Fincher, protagonizada por Brad Pitt y con un presupuesto de 200 millones. Demasiado como para no incluirla.

Fecha de estreno: 2026 en Netflix

