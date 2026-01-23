'Marty Supreme' es extraordinaria. Una película con sabor a clásico instantáneo que tiene la mejor interpretación de Timothée Chalamet hasta ahora

La carrera de los hermanos Safdie tocó techo después de 'Diamantes en bruto', el excelente thriller protagonizado por Adam Sandler. Desde entonces no habían a vuelto a dirigir película alguna, dándose la casualidad de que con apenas meses de diferencia entre sí han estrenado dos películas hermanadas entre sí. Por un lado, Benny Safdie hizo la estimable 'The Smashing Machine', mientras que Josh Safdie se decantó por 'Marty Supreme', una película excelente que cuenta además con la mejor interpretación de Timothée Chalamet hasta ahora.

Llama la atención que ambos se hayan decantado por una película biográfica marcada por la obsesión deportiva de su protagonista. Y es que si Dwayne Johnson quería ser el luchador número 1 en 'The Smashing Machine', Chalamet busca demostrar que es el mejor jugador de ping pong del mundo en 'Marty Supreme'. Para lograrlo estará dispuesto a hacer lo que sea.

Por qué 'Marty Supreme' es imprescindible

La primera gran diferencia entre 'The Smashing Machine' y 'Marty Supreme' es que la segunda no es una película pensada para el lucimiento personal de Chalamet. Sí que le permite brillar en todo momento y cuesta pensar en ni una sola escena que no esté dominada por su presencia, pero eso es fruto de cómo se aborda la historia de su protagonista. Un buscavidas con mucho encanto, también una figura indiscutible del ping pong y un caradura por encima de todo lo demás.

Basada libremente en la historia real de Marty Reisman, lo que propone 'Marty Supreme' es una disección sin piedad del sueño americano. Lo más habitual es ofrecer una cara amable del mismo y de cómo el esfuerzo te puede permitir llevar a conseguir todo lo que te propongas, pero aquí se indaga en sus miserias a través de un relato que va sobrado de ese nervio que tan poco aparecía en 'The Smashing Machine'.

Y es que detrás de las cámaras se percibe a alguien con las ideas muy claras para construir una montaña rusa que ha de ir mostrando cómo su protagonista sale adelante de situaciones cada vez más comprometidas. En cierta manera, el tono es como si 'Diamantes en bruto' y '¡Jo, qué noche!' tuviesen un hijo en forma de biopic deportivo. Un concepto a priori imposible que Josh Safdie logra bordar por completo.

Lo curioso es que 'Marty Supreme' tiene un toque de modernidad claro, de película que solamente podría haberse hecho actualmente, pero también una naturaleza de clásico instantáneo. Todo ello fruto de la ambición de Safdie para ofrecer un título que resulta fascinante en lo que propone, pero que también tiene un toque de cine de entretenimiento que explica lo bien que ha funcionado en la taquilla norteamericana.

Esa energía que desprenden las imágenes de 'Marty Supreme' encaja de maravilla con la propia concepción de su protagonista. Ese sinvergüenza encantador que al mismo tiempo hace gala de un orgullo impropio de alguien en su posición como que le echa cara para incluso aprovecharse del amor de alguien hacia su perro. Caminar en esa fina línea que separa al caradura del cabrón despreciable es muy complicado y Chalamet está impresionante. No sé si ganará el Óscar, pero sí que es uno de sus papeles para que dentro de muchos años uno piense que es normal que se lo llevase entonces.

Lo que sí puede suceder es que haya espectadores que se queden con ganas de que otros personajes tuviesen mayor presencia, en especial en el caso de Gwyneth Paltrow. Ninguna queja con quien opine así, pero lo que queda claro en todo momento en 'Marty Supreme' es que todos los demás no dejan medios para un fin, y es que el protagonista logre demostrarse a sí mismo que es el mejor. Todo lo demás importa poco mientras no consiga eso.

Por el camino, 'Marty Supreme' se va enloqueciendo cada vez más en lo referente a lo que cuenta, pero con Safdie demostrando siempre que sabe hacia dónde está yendo y que cualquier apariencia de falta de control no es más que fruto de la escalada de situaciones a las que se enfrenta Marty. Ahí está la clave de todo para que estemos ante un viaje inolvidable en el que, eso sí, el punto de llegada probablemente sea lo menos estimulante de la función.

