"Me quedo sin audiencia". Después de 30 años, la cara más conocida del horóscopo se retira de la televisión

Hay fórmula televisivas que simplemente funcionan y no hace falta tocar mucho. Hasta esta misma semana el horóscopo de Esperanza Gracia en Telecinco era una de ellas. La astróloga se sentaba en las madrugadas a hacer su lectura de cartas y responder llamadas de televidentes inquietos. Tras 30 años en la pequeña pantalla, Gracia ha decidido que no tiene necesidad de seguir haciéndolo.

Se lo contaba a Emma García en el programa de 'Fiesta', sincerándose con que después de una longeva carrera necesita un descanso. "Hay otras formas que no me obligan a un trabajo tan excesivo todas las noches". De hecho en la misma entrevista quería aclarar que esto no es el fin de su carrera con el horóscopo, simplemente el televisivo, y aclara que sigue amando su profesión y abordándola con ilusión. "Yo voy a hacer el horóscopo hasta que me muera, hasta que pierda la cabeza".

Otra razón más pragmática de su retirada del programa es que la audiencia sencillamente ya no está ahí. Explicaba en el magacín que a las 2:30 de la mañana solo la veían las personas mayores, y que estas "ya no están". La siguiente generación "ve otras cosas", y los millenial y los zeta la siguen en otras partes. "Me quedo que no tengo audiencia", terminaba diciendo.

La astróloga desde luego ha demostrado tener tirón tanto dentro como fuera de Telecinco y se ha convertido en un personaje popular de nuestra televisión. Su programa se ha dado a sátiras desde otros shows como Los morancos o Late Motiv, y en redes tiene una presencia destacada. En Youtube tiene 78.000 suscriptores y sus vídeos siguen acumulando de media unas 30.000 visualizaciones. Los números son mucho más grandes en TikTok. Con varios vídeos que superan el millón de visualizaciones, especialmente aquellos en los que hace su característico formato de ranking semanal.

Está por ver si desde Telecinco consideran suplir esas horas tan intempestivas con más astrología o darán un cambio en su programación.

