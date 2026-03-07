El hiriente chiste sexual en 'El Hormiguero' que ha unido a Jorge Javier Vázquez, Los Morancos y Marc Giró

El pasado miércoles Los Morancos vinieron a liarla a 'El Hormiguero'. Los cómicos sevillanos trataron de sacar unas risas al público con el humor que les caracteriza y les salió rana. En una conversación sobre retoques con cirujía estética, aprovechaban para criticar el aspecto de Jorge Javier Vázquez. Alegando que estaba irreconocible y haciendo mofas sobre sus labios.

La cosa podría haberse quedado ahí pero empeoró rápido, con los andaluces haciendo un chiste despectivo sobre sexo anal con el comentario "guiña un ojo y se le abre el culo". Cómo estarían de tensos desde realización que el propio Pablo Motos tuvo que intervenir, pidiendo que dejaran de meterse con él. En redes este intercambio no sentó nada bien, con espectadores tachando en X los comentarios de "bochornosos".

Las mofas han traído cola en el programa. El jueves el invitado fue Marc Giró, y fue una absoluta apisonadora que tuvo a Pablo Motos descolocado en su propio programa. Empezaba haciendo un comentario sobre cómo Motos había logrado unir "a las dos Españas" y quiso adelantarse a que le preguntara por su opinión sobre Pedro Sánchez. Al mismo tiempo le felicitó por frenar a Los Morancos: "Estuviste bien porque ya empiezas a parar ese tipo de cosas, lo que pasa es que todavía os cuesta".

Abrumando aún más al presentador, Giró aprovechaba para hacer su propio alegato a favor del sexo anal, preguntándole directamente a Motos si alguna vez lo había practicado y apuntando que es algo que "no es una broma", sino que hay que tomarse en serio también en los círculos heterosexuales.

Quien se lo ha tomado con elegancia y mucha calma es el afectado. Jorge Javier Vázquez ha tenido un par de ocasiones para reaccionar a las mofas de Los Morancos en Telecinco, y lo ha hecho desde el humor. En 'El diario de Jorge' fue de frente con la broma avisando a una invitada de que "puede que no me reconozcas porque antes tenía otra cara. Te aviso que si has buscado en Google quizá has visto a otro señor". En el gran estreno de 'Supervivientes' lo mencionaba muy de pasada en respuesta a una de las concursantes diciéndole lo guapo que estaba, apuntando con sorna que "te diré que hay opiniones".

En Espinof | Si echas de menos Disney Channel la buena noticia es que vuelve a España. La mala es que tocará pagar por ello

En Espinof | 'GH Dúo' nombra a su ganador en uno de los programas más vistos de la edición y demuestra que la marca todavía tiene tirón