'Los testamentos' presenta su intenso primer tráiler. La secuela de 'El cuento de la criada' llega a Disney+ dispuesta a cambiar las cosas en Gilead

Teniendo en cuenta que queda poco más de un mes para el estreno me ha sorprendido que tratándose de lo que se trata todavía no habíamos visto un tráiler en condiciones de 'Los testamentos' (The Testaments). Pero nunca es tarde si la dicha es buena y ya podemos ver un intenso primer adelanto de la secuela de 'El cuento de la criada'.

Con una fecha de estreno prevista para el 8 de abril cuando podamos ver los tres primeros episodios de este regreso a Gilead. Como ya sabíamos, adapta la novela homónima de Margaret Atwood que nos lleva unos cuantos años en el futuro para entrelazar la historia de dos adolescentes.

Perlas

De hecho, según la sinopsis oficial:

Narra la historia sobre el paso a la madurez de una nueva generación de mujeres adolescentes de Gilead. La serie sigue a dos adolescentes, Agnes, obediente y piadosa, y Daisy, una recién llegada procedente de fuera de las fronteras de Gilead. Mientras recorren los opulentos pasillos de la escuela preparatoria de élite para futuras esposas dirigida por la tía Lydia, un lugar donde la obediencia se impone de manera brutal y siempre bajo el amparo de la fe— el vínculo que nace entre ellas se convierte en el catalizador que transformará su pasado, su presente y su futuro.

Si te suena el nombre de alguna de las protagonistas es porque, efectivamente, es esa Agnes, la hija que arrebatan a June y Luke cuando empezó Gilead y que ha sido parte de la constante lucha del personaje de Elisabeth Moss durante la serie madre. En esta ocasión es Chase Infiniti la que interpreta a una versión adolescente de la muchacha.

También vemos en el tráiler la presentación de Daisy (Lucy Halliday) que llega a Gilead proveniente de Canadá. Aquí tengo curiosidad por ver cómo adaptan al personaje, que me pareció bastante interesante en el libro.

Junto a ellas el reparto cuenta con Ann Dowd, Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya y Kira Guloien, entre otros. Bruce Miller repite como creador y showrunner.

