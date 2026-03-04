Kurt Russell se sincera sobre 'Tombstone' y reconoce que este mítico western debería ser mejor: "La película no es tan buena como el guion"

Una de las películas más emblemáticas de la carrera de Kurt Russell es 'Tombstone', tanto por la pasión que genera entre algunos amantes del cine del oeste como por el misterio sobre si realmente fue él quien dirigió la película en la sombra. Ahora el actor se ha sincerado sobre este mítico western, afirmando que debería ser aún mejor de lo que ya es.

"Nunca lo aceptaré"

Russell se encuentra en plena campaña publicitaria de la segunda temporada de 'Monarch: El legado de los monstruos', algo que The Hollywood Reporter han aprovechado para preguntarle sobre la ambivalencia que ha mostrado en el pasado hacia 'Tombstone'. El actor ha sido rotundo al respecto señalando que "la película no es tan buena como el guion".

Recordemos que detrás del libreto de 'Tombstone' está Kevin Jarre, hijo adoptivo del famoso compositor que había saltado a la fama pocos años antes gracias al libreto de 'Tiempos de gloria'. Él mismo comenzó a rodar el western que nos ocupa, pero fue despedido a mitad de grabación, siendo sustituido oficialmente por George P. Cosmatos.

Ese conflicto en el rodaje sin duda tuvo ciertas repercusiones en el resultado final, pues el propio Russell reconoce lo querida que es la película, pero cree que debería serlo aún más si todos hubiesen dado lo mejor de sí mismos:

Nunca lo aceptaré. Podría haber sido mucho mejor. Se considera uno de los mejores westerns, ¿verdad? Podría haber sido una de las mejores películas. Tenía un elenco estupendo y un guion fabuloso. Y por muchas razones, se gastó el dinero y el director no funcionó. Así que tuvimos que hacerlo de otra manera, y obtuvimos lo que hicimos. El impacto de Tombstone es muy fuerte, y eso es genial. Genial. ¿Pero podría haber sido mucho mejor? Sí.

Se nota a que Russell se le quedó una espinita clavada con 'Tombstone', pero quizá exagera un poco pensando que realmente podría haber sido una de las mejores películas de todos los tiempos.

Eso sí, el protagonista de la magistral 'La Cosa' también tuvo tiempo para recordar una simpática anécdota relacionado con 'Tombstone' y su hijo Wyatt, con quien comparte reparto en la serie de Apple TV:

Lo curioso es que estaba mirando el guion de 'Tombstone' y lo dejé abierto un segundo para ir a la cocina a comer algo. Wyatt entró unos minutos después y me dijo: «Oye, papá, hay un guion en tu escritorio. Lo miré y hay un tipo ahí con mi nombre».

Obviamente, Wyatt Russell se refería a Wyatt Earp, una de las mayores personalidades de la historia del salvaje oeste, siendo además el personaje que Kurt Russell interpretó en 'Tombstone'.

