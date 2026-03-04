Crunchyroll se marca un cambio histórico con 'Jujutsu Kaisen': una diferencia clave para disfrutar del anime de la mejor manera posible

Parece que 'Jujutsu Kaisen' está destinada a venir siempre con polémicas, aunque en la tercera temporada el debate ha venido más bien por algunos cambios que no han sentado bien a los fans japoneses. Aún así, el anime está teniendo un nivel espectacular con el que MAPPA demuestra que esperar ha merecido la pena. Y, sobre todo, para corregir los errores del pasado.

Como siempre debimos verla

Y es que la segunda temporada de 'Jujutsu Kaisen' vino calentita en su tramo final por las acusaciones contra el estudio MAPPA. Entre capítulos que se estrenaron a medio terminar, las acusaciones de explotación, los calendarios laborales de los animadores y el sindiós de la producción, el Arco de Shibuya también tuvo su propio drama fuera de la pantalla.

Muchos animadores confesaron que los capítulos que llegaron a televisión no fueron terminados como se había previsto, pero el resultado final del anime se pudo pulir a tiempo para la edición en Blu-ray.

Ahora Crunchyroll se ha marcado una decisión histórica y ha sustituido la versión que se emitió en su momento por la del formato físico con una calidad mucho mayor. No solo eso, sino que también se han eliminado los filtros de atenuación, una medida común en la televisión japonesa para evitar ataques epilépticos y convulsiones en personas sensibles.

Así que la versión pulida de la segunda temporada de 'Jujutsu Kaisen' ha llegado justo a tiempo para conmemorar la tercera parte del anime. Una decisión que viene respaldada desde Toho Animation y que demuestra que el anime quiere compensar el descalabro pasado y que lo disfrutemos con la mejor calidad posible.

Por ahora 'Jujutsu Kaisen' y MAPPA van muy bien, además de que habrá una pausa entre la emisión de la primera y la segunda parte de la temporada. Esperemos que puedan mantener el buen ritmo y no se repita la historia.

