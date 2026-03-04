La escena más famosa de 'Taxi Driver' ni siquiera estaba en el guión. Cómo Robert De Niro y Martin Scorsese cambiaron por completo una película destinada al fracaso

Algunas de las escenas más icónicas de la historia del cine en realidad fueron cosa de una magia accidental. Es el caso del famoso “You talkin’ to me?” de 'Taxi Driver', que Robert De Niro improvisó para terminar de poner el broche de oro a una obra maestra que tenía mucho en contra cuando se estrenó.

Sácalo de dentro

Así nos lo cuenta Dani Mangas en No es como las demás. 'Taxi Driver' apenas tenía un presupuesto muy pequeño de 1,3 millones de dólares, casi risible para los números que manejaba el estudio por aquel entonces, y casi se ganó la calificación X por ser demasiado sangrienta. Y es que el guionista Paul Schrader no pasaba por su mejor momento y sacó toda la bilis que le reconcomía por dentro para plasmarla en su libreto, y el resultado no era para nada bonito ni fácil de digerir.

De Niro venía de ganar el Oscar por 'El Padrino II' y decidió convertirse en el protagonista de 'Taxi Driver', hasta tal punto de que incluso se sacó la licencia de taxista. Perdió peso, pasaba doce horas al día conduciendo y se transformó del todo en Travis Bickle, así que cuando se ponía delante de las cámaras prácticamente no estaba actuando, le salía todo de las entrañas.

Así llegamos a la famosa escena del espejo, que en el guión tenía a Travis simplemente observándose en silencio. Pero De Niro decidió hacer lo que mejor sabe y se puso a improvisar, con Martin Scorsese dándole carta blanca y picándole para que se enfrentara a su reflejo de manera más y más violenta en cada nueva toma.

Esa escena refleja de maravilla la psique de Travis, su pasado como veterano de guerra, su soledad y su día a día atormentado y cargado de paranoia. De una escena vacía nació uno de los momentos más memorables de la historia del cine, con el mantra que define al protagonista de 'Taxi Driver' y refleja de maravilla todo lo que Scorsese quería plasmar en su película.

Un retrato sucio y agresivo que desmonta la fantasía del justiciero solitario y lanzó muchas verdades incómodas sobre la sociedad, con un final que sigue dando que hablar cincuenta años después.

