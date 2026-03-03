'Juego de tronos' da el salto al cine. Warner confía la película al showrunner de una de las series más prestigiosas de la televisión actual

Teniendo en cuenta la pereza inmensa que me ha estado dando 'La casa del dragón', he de confesar que 'El caballero de los siete reinos' ha sido una de las sorpresas más gratas e inesperadas que me ha dado una franquicia televisiva en una buena temporada. Por suerte, el vacío que ha dejado el cierre de su fugaz primera temporada ha quedado más o menos endulzado por el bombazo que acaba de soltar la gente de The Wrap.

Más tronos

Según informa el medio, que confirma los rumores publicados por Page Six Hollywood, la gente de Warner Bros. —por el momento sin Paramount involucrada— ha puesto en marcha el desarrollo de una película de 'Juego de tronos'. Pero, más allá de esto, la verdadera miga del asunto llega cuando nos centramos en el nombre del encargado de firmar el guion.

Nada menos que Beau Willimon, showrunner de la prestigiosa 'House of Cards' y escriba de 'Andor' —la que, probablemente, sea la mejor serie de Star Wars hasta la fecha—, será quien teclee una historia que, según se especula, tendrá una vez más a los Targaryen como eje central. Concretamente, a Aegon I, el rey conquistador de los Siete Reinos que fundó la dinastía y que montó al legendario dragón Balerion.

Por supuesto, que se haya puesto en marcha este proyecto no significa que vaya a recibir luz verde para entrar en fase de producción. De hecho, no sería la primera vez que un spin-off de 'Juego de tronos' termina quedándose por el camino después de poner patas arriba al fandom, y con Paramount a punto de hacerse oficialmente con el control de Warner —si los organismos reguladores de la competencia no lo impiden—, la cosa es aún más delicada y volátil.

Sea como fuere, de momento contamos con la segunda temporada de 'El caballero de los siete reinos' y con la tercera de 'La casa del dragón' en el horizonte. Con que George R.R. Martin termine de escribir los libros de 'Canción de hielo y fuego' de una santa vez, no tanto.

