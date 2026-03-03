Jacob Elordi recuerda a Heath Ledger y explica por qué es su ídolo: "Me hace sentir que las películas son algo realmente especial"

Jacob Elordi se ha convertido en toda una estrella de Hollywood tras los éxitos de 'Frankenstein' y 'Cumbres borrascosas', por lo que puede permitirse el lujo de trabajar básicamente con quien quiera. Sin embargo, lo que nunca podrá conseguir es su sueño de trabajar con su ídolo Heath Ledger.

"Mi compañero de reparto soñado"

Elordi hizo esta confesión en una entrevista concedida a IMDb en la que señaló que "mi compañero de reparto soñado sería Heath Ledger, sería algo genial. Ha habido muchos momentos en Hollywood en los que he querido rendirme y tirar la toalla, pero entonces he visto algo que dijo o hizo en su viaje y me ha hecho sentir muy bien".

El inolvidable Heathcliff de la nueva 'Cumbres borrascosas' destaca que su pasión hacia Ledger nació tras 'El caballero oscuro': "Creo que tenía 12 años cuando se estrenó, fui a verla con mi padre y me quedé flipado". Una reacción perfectamente razonable por su parte, ya que esa versión del Joker recibió multitud de aplausos e incluso se vio recompensada con un muy merecido Óscar.

"Él me hace sentir que las películas son algo realmente especial", concluye Elordi en su alabanza hacia Ledger, siendo una pena que el segundo falleciera antes incluso de poder ver estrenada 'El caballero oscuro'. Apenas tenía 28 años en el momento de su muerte, por lo que todavía tenía toda su carrera por delante.

Curiosamente, Elordi también tiene 28 en la actualidad, pero esperemos que él todavía tenga muchísimos años por delante para seguir dejando su huella en Hollywood. Eso sí, él ya ha dejado claro que no tiene especial interés en el cine de superhéroes, tal y como señaló en GQ, por lo que al menos cualquier posibilidad de emular a Ledger como Joker parece totalmente descartada.

