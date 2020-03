¡Vengadores, uníos! En qué orden conviene ver todas las películas del Universo Marvel

El lanzamiento de Disney+ en plena cuarentena por el coronavirus seguro que anima a mucha gente a recuperar o ver por primera vez las películas del universo cinematográfico de Marvel. En Espinof queremos haceros las cosas más fáciles con una guía de opciones de visionado como ya hicimos en su momento con la saga Star Wars.

A continuación encontraréis un repaso a las dos opciones principales -luego uno siempre puede ver títulos sueltos porque simplemente le apetece hacerlo así- para abordar el MCU y una alternativa final para los muy fans. Estamos sin duda ante la gran franquicia cinematográfica del siglo XXI y la cosa no ha hecho más que empezar.

El orden cronológico

La opción preferida de aquellos que quieran ver las cosas en el orden que suceden dentro de la línea temporal oficial según Marvel. Por ello, he añadido también un par de aclaraciones cuando se incluyen flashbacks con verdadera importancia en la trama.

Además, ya es oficial que 'Viuda negra', cuyo estreno ha sido aplazado por la amenaza del coronavirus, transcurre entre 'Capitán América: Civil War' y 'Vengadores: Infinity War', pero por el momento no se ha concretado exactamente cuándo, de ahí que hayamos optado por no incluirla por el momento en la lista.

El orden de estreno

La opción sencilla y no por ello con menos sentido. A fin de cuentas, así fue como las estrenó la propia Marvel y por algo sería:

2008: 'Iron Man', 'El increíble Hulk'

2010: 'Iron Man 2'

2011: 'Thor', 'Capitán América: El primer vengador'

2012: 'Los Vengadores'

2013: 'Iron Man 3', 'Thor: El mundo oscuro'

2014: 'Capitán América: El soldado de invierno', 'Guardianes de la Galaxia'

2015: 'Vengadores: La era de Ultrón', 'Ant-Man'

2016: 'Capitán América: Civil War', 'Doctor Strange'

2017: 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2', 'Spider-Man: Homecoming', 'Thor: Ragnarok'

2018: 'Black Panther', 'Vengadores: Infinity War', 'Ant-Man y la Avispa'

2019: 'Capitana Marvel', 'Vengadores: Endgame', 'Spider-Man: Lejos de casa'

En 2020 deberíamos ver 'Viuda negra' y 'The Eternals'. Dudo mucho que Marvel vaya a cambiar el orden de estreno por todo lo relacionado con el coronavirus, pero no descartemos la posibilidad de que 'The Eternals' acabe yéndose a 2021 si todo esto se alarga demasiado.

La opción para muy fans

Además de las películas, también hay muchas series que forman oficialmente parte del MCU. En la práctica totalidad de ellas no hay eventos relevantes para lo que ha sucedido en la gran pantalla -eso cambiará en breve gracias a las series exclusivas para Disney+-, pero los muy completistas seguro que quieren echar un vistazo a este pormenorizado repaso que hicieron nuestros compañeros de Xataka.