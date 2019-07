Por qué 'Spider-Man: Lejos de casa' es la película ideal para cerrar la Fase Tres del Universo Marvel

‘Vengadores: Endgame’ fue el final de una era para Marvel, pero el propio estudio decidió hace tiempo que iba a ser ‘Spider-Man: Lejos de casa’ la película que pondría punto y final a la Fase 3 de su universo de superhéroes. Una decisión bastante curiosa que se entiende mucho mejor ahora que la cinta protagonizada por Tom Holland he llegado a los cines.

A continuación voy a explicar por qué creo que ‘Spider-Man: Lejos de casa’ es la película ideal para cerrar la Fase 3 de Marvel en lugar de ‘Vengadores: Endgame’. Obviamente va a haber algún spoiler de ambas, así que os recomiendo tenerlo en cuenta antes de seguir leyendo.

Por la relación previa entre Tony y Peter

A primera vista pareció que la presencia de Robert Downey Jr. era un mero recurso para revitalizar la tercera versión del trepamuros en la gran pantalla en menos de 20 años, pero solamente hicieron falta unos minutos de ‘Spider-Man: Homecoming’ para que se estableciese un vínculo entre ellos mucho más fuerte que la de un mentor y su aprendiz. Ya hubo pequeñas semillas de ello en ‘Capitán América: Civil War’, pero aquí alcanzaron otro nivel.

Tony vino a llenar el vacío dejado por la ausencia del Tío Ben y Marvel fue alimentando esa idea en ‘Vengadores: Infinity War’, donde la “muerte” de Peter dejaba un vacío enorme en Iron Man y en ‘Endgame’, donde no por casualidad Peter es la penúltima persona que tiene contacto con él antes de morir tras salvar al universo de un nuevo chasquido de Thanos.

En ‘Lejos de casa’ se explora el peso de verse a sí mismo como el posible sucesor de Iron Man y al mismo tiempo es el superhéroe con más cicatrices a nivel personal por la muerte de Tony. Por ese lado habría resultado menos adecuado que el primero en aparecer con una aventura propia fuera cualquier otro, sobre todo tras el final dado a Steve Rogers, ya que, aunque a otro nivel tampoco habría desentonado de haber sido el Capitán América.

Por cerrar el círculo para Peter

No nos olvidemos de que ‘Capitán América: Civil War’ fue la primera película de esta Fase 3 y también la primera aparición del Spider-Man interpretado por Tom Holland en el universo cinematográfico de Marvel. Allí lo vimos como un joven algo inseguro que estaba intentando desear encajar, mientras que en ‘Homecoming’ tenía que ejercer por primera vez como héroe a tiempo completo, contando para ello con una gran ayuda por parte de Tony Stark.

Su peso en el díptico ‘Infinity War’ y ‘Endgame’ quedaba un tanto diluido, primero por la abundancia de personajes y después porque era una de las víctimas del chasquido. En ‘Lejos de casa’ se completa ese círculo, teniendo que demostrar un mayor control de sus habilidades para poder hacer frente a un enemigo formidable.

Es curioso que Marvel haya prestado tanta atención a esto cuando el trepamuros no deja de ser un personaje prestado por Sony. Imagino que tendrán muy bien atado qué es lo que quieren hacer con él dentro del plazo que les permite el acuerdo. Eso es algo que siempre se puede renegociar, pero Spider-Man ha pasado a tener una gran importancia dentro de su universo y ‘Lejos de casa’ es una nueva prueba de ello.

Para terminar de asentar el mundo tras el caso Thanos

No todo ha vuelto exactamente a ser como antes tras el chasquido de Thanos posteriormente “eliminado” por Iron Man. La mitad de la humanidad desapareció durante varios años mientras el resto intentó seguir adelante con sus vidas. Un cambio que sin duda impactó en la vida de muchos y que podría haberse abordado de una forma más dramática, pero la luz ha vuelto al universo Marvel tras ‘Endgame’ y ‘Spider-Man: Lejos de casa’ era la oportunidad idónea para subrayarlo.

No esperéis grandes análisis al respecto, ya que ese punto se integra más como recurso cómico aquí y allá sobre el hecho de que algunos de los estudiantes sean o no mayores de edad en función de haber padecido directamente o no el chasquido de Thanos. ‘Lejos de casa’ lo absorbe dentro de un humor continuista respecto al de ‘Homecoming’ para permitir que la vida siga adelante a su manera. Todo un acierto.

Para aliviar tensiones

En cierto sentido una continuación directa de lo anterior pero a una escala más global. La tensión había tocado techo en ‘Infinity War’ y ‘Endgame’, por lo que ha sido una gran decisión apostar por una aventura más ligera en la que el humor tiene una presencia predominante. La única pega es que el villano acaba quedándose algo por detrás del magnífico Buitre interpretado por Michael Keaton en ‘Homecoming’,

De hecho, el enemigo aquí funciona más como una etapa intermedia hacia lo que llegará en el futuro y para el crecimiento como superhéroe de Spider-Man que mencionaba. Un pequeño sacrificio que nunca lo desluce realmente, pero que vuelve a incidir en que estamos ante una aventura un poco de transición donde lo cómico y ligero juega un papel clave. Toca ir volviendo a la normalidad. Bueno, a la normalidad de ser un superhéroe.

Para plantar las semillas del futuro

‘Vengadores: Endgame’ habría sido un gran final para el universo de Marvel, pero la vida sigue adelante y la compañía ha optado por una fórmula similar a la Fase 2. Allí fue ‘Ant-Man' la que sirvió como cierre. Otra aventura ligera donde el humor predominaba por encima de todo, pero también una gran oportunidad para ir introduciendo en el universo de Marvel algunos detalles esenciales para lo que vendría después, en especial todo lo relacionado con el reino cuántico.

Ya en los adelantos de ‘Spider-Man: Lejos de casa’ se jugaba con la posible introducción de los universos alternativos, por lo que los tiros podrían ir fácilmente por ahí. Eso sí, no os sorprendáis si la nueva película de Marvel se reserva alguna sorpresa sobre lo que nos espera. Lo único que añadiré al respecto es que ni se os ocurra abandonar la sala antes de ver las dos escenas post-créditos. Son realmente importantes.