'Interstellar' está a punto de lograr un hito en taquilla 10 años después de su estreno en cines

Christopher Nolan ha conseguido multitud de éxitos en su carrera como director, en especial tras el arrollador lanzamiento de 'El Caballero Oscuro'. De entre todos ellos, no son pocos los que tienen un especial aprecio hacia 'Interstellar', la emocionante aventura espacial que 10 años después de su estreno está a punto de conseguir un hito en taquilla que no son tantos los títulos que lo han logrado a lo largo de la historia del cine.

Un regreso triunfal a los cines

La película protagonizada por Matthew McConaughey ha regresado de forma especial a los cines de Estados Unidos para celebrar su décimo aniversario y el público ha reaccionado de forma entusiasta a ello. Pese a que apenas se exhibe en 165 salas, 'Interstellar' lleva desde el pasado viernes en el top 10 de la taquilla, y encima va ganando posiciones poco a poco, ya que debutó en la sexta posición y para el lunes ya había subido a la cuarta, la cual aún mantiene.

Todo ello supone que la recaudación de 'Interstellar' en Estados Unidos ha ido creciendo y está ya a punto de superar la barrera de los 200 millones de dólares en ese territorio. Hasta ahora, solamente cinco películas de Nolan lo habían conseguido: 'Batman Begins' y sus dos secuelas, 'Origen' y 'Oppenheimer'. Salvo sorpresa de última hora, pronto serán seis.

Además, la buena acogida del reestreno de 'Interstellar' ha sido recompensada, pues su número de salas crece de 165 a 321 a partir de hoy. Solamente un colapso absoluto impediría que supere con creces la barrera de los 200 millones, pues con lo sumado hasta el miércoles ya había llegado hasta los 195,8 millones, y cada día desde su vuelta a las salas había sumado más de un millón diario...

Es cierto que no deja de ser una curiosidad, pero esto también demuestra el gran aprecio que siente el público hacia 'Interstellar', la cual asciende hasta el quinto puesto si tenemos en cuenta la recaudación mundial y no solamente la de Estados Unidos. El motivo es que 'Batman Begins' no arrasó precisamente fuera de su país de origen...

