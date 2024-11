Las 33 series más esperadas de 2025 y los mejores estrenos del año: 'Alien: Planeta Tierra', 'Daredevil: Born Again', la precuela de 'Outlander' y mucho más

No nos quedan casi semanas de 2024 y es hora de mirar hacia el futuro y ver todo lo que se nos viene encima a nivel televisivo. La maquinaria de hacer series de cadenas y plataformas no para y toca ver los que son los 33 estrenos más esperados de 2025.

Pero antes de eso, os invito a que si todavía no lo habéis hecho, os pongáis al día con las mejores series de 2024. Más en concreto, aquí nuestros listados con las comedias, los animes, series de terror y animadas más destacadas, amén de nuestras ficciones favoritas de Netflix, Max, Prime Video y Disney+.

Las mejores series de 2025 y las más esperadas del año

Como ya sabéis (y sufrimos en nuestras carnes), los ritmos televisivos son algo volátiles y eso hace que muchas veces se puedan caer algunos de los estrenos programados para el año que viene, pero aquí hablamos de series que, de momento, están confirmadas para 2025.





De entre ellas, destaca la esperadísima 'Alien: Planeta Tierra', 'Daredevil: Born Again', la nueva serie del universo 'Juego de tronos', las precuelas de 'Outlander' e 'IT' y el nuevo regreso de 'Dexter'. Pero no todo son franquicias y es que tenemos la adaptación de la obra maestra de la ciencia ficción argentina 'El eternauta', 'Mariliendre' o la serie creada por Glen Powell, 'Chad Powers', entre otras. Por cierto, aquí está nuestra lista con el cine más esperado de 2025.

'Sakamoto Days' (Masaki Watanabe)

Sakamoto Days

Fecha de estreno: 4 de enero en Netflix

Sin duda, uno de los animes más esperados de los próximos meses es la adaptación del manga de Yuto Suzuki. Una serie de acción en la que un legendario matón se alía con sus camaradas para asegurar la paz en su amada familia en un mundo dominado por los asesinos de La Orden.

'Érase una vez el oeste' (American Primeval, Mark L. Smith)

Érase una vez en el oeste

Fecha de estreno: 9 de enero en Netflix

Siempre entra bien un prometedor western y en esta ocasión tenemos una miniserie protagonizada por Taylor Kistch y Betty Gilpin, entre otros. Ambientada a mediados del siglo XIX, la serie explora un lugar tan roto, trágico como despiadado en lo que se intenta ganar control del oeste.

'Tu amigo y vecino Spider-Man' (Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Jeff Trammel)

Tu amigo y vecino Spider-Man

Fecha de estreno: 29 de enero en Disney+

Tras el éxito de 'X-Men '97' tengo bastante expectativa en ver esta serie animada que nos lleva a los primeros días de Peter Parker como el trepamuros favorito de todos. Con un estilo de animación y diseños de personaje que rinde homenaje al arte de Steve Ditko, su cocreador junto a Stan Lee, tiene toda la pinta de hacer las delicias para los fans de los cómics.

'Suits: L.A.' (Aaron Korsh)

Suits: LA

Fecha de estreno: invierno 2025

Tras su segunda juventud obra y gracia de Netflix, desde NBC Universal se pusieron manos a la obra para hacer una nueva 'Suits', la entretenidísima serie de abogados. En esta ocasión será Stephen Amell quien protagonice un spin-off ambientado en Los Angeles como un fiero abogado en un bufete en crisis. En esto estará cuando se desvelará por qué tuvo que dejar atrás su carrera en Nueva York.

'Daredevil: Born Again' (Dario Scarpadane, Christopher Ord y Matthew Corman)

Daredevil: Born Again

Fecha de estreno: 5 de marzo en Disney+

Con el secretismo habitual de Marvel, es difícil asegurar de qué va el regreso del cuernecitos interpretado por Charlie Cox a primera plana. Eso sí, lo poco que se sabe es interesante ya que además del abogado, nos encontraremos a Wilson Fisk emprendiendo su carrera política en Nueva York (tal como vimos al final de 'Echo').

'Devil May Cry' (Adi Shankar)

Devil May Cry

Fecha de estreno: abril de 2025 en Netflix

La popular saga de videojuegos de CAPCOM vuelve a la pantalla "de plata" (ya hubo anime hace décadas) con una nueva adaptación de pinta fantástica. La serie sigue a un huérfano que se gana la vida como cazademonios a sueldo sin saber que carga sobre sus hombros el destino de sendos mundos de demonios y hombres.

'Dexter: Resurrection' (Clyde Phillips)

Michael C. Hall protagonista de Dexter Resurrection

Fecha de estreno: verano de 2025 en Paramount+ (SkyShowtime en España)

Ni los psicópatas pueden descansar en paz y tras la inminente precuela, ahora toca una nueva serie que continuará la notable 'Dexter: New Blood'. Eso sí, los detalles más allá de que estará protagonizada nuevamente por Michael C. Hall están todavía, guardados bajo secreto de sumario.

'Marvel Zombies' (Zeb Wells)

Marvel Zombies

Fecha de estreno: octubre en Disney+

Spin-off de '¿Qué pasaría si...?', la serie animada nos lleva a una tierra paralela consumida por zombis. Ojo, que la protagonizará Iman Vellani como Kamala Khan aka Miss Marvel, "la Frodo de la historia", según sus responsables. Es de esperar, además, versiones alternativas de numerosos personajes de Marvel.

'La Agencia' (Daniel Écija)

Reparto de 'La Agencia'

Sin fecha de estreno en Telecinco

Si bien la gente al hablar de ella la comparan con la gran 'Paquita Salas' en realidad lo que tenemos entre manos es la adaptación española de 'Dix pour cent', conocida internacionalmente como 'Call My Agent' que es, de hecho, una de las series europeas más adaptadas. La trama nos sumerge en el día a día en una de las agencias más importantes del país.

'Alien: Planeta Tierra' (Alien: Earth, Noah Hawley)

Alien: Planeta Tierra

Sin fecha de estreno en Disney+

Ya solo el hecho de que está Noah Hawley al frente debería ser garantía de que puede que nos encontremos con un gran bombazo de ciencia ficción. Ambientada unas pocas décadas antes de la película original de Ridley Scott, la serie está protagonizada por un dispar grupo de soldados que investigan una nave recién estrellada en la Tierra.

'All's Fair' (Ryan Murphy et al.)

Reparto de 'All's Fair'

Sin fecha de estreno en Hulu

La maquinaria de hacer series de Ryan Murphy no se agota y en esta ocasión se aleja de los últimos tonteos con el thriller y el terror para llevarnos a un drama de abogados con un repartazo para hacérselo mirar: Glenn Close, Naomi Watts, Sarah Paulson, Niecy Nash, Kim Kardashian y Ed O'Neill, ente otros.

'Una buena familia americana' (Good American Family, Katie Robbins)

Una buena familia americana

Sin fecha de estreno en Disney+

La nueva miniserie protagonizada por, ojo, Ellen Pompeo y Mark Duplass está basada en hechos reales. Concretamente en el caso de Natalia Grace, una chica ucraniana que fue adoptada por un matrimonio para a los dos años ser abandonada, asegurando que la muchacha tenía 22 años en vez de 8.

'El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante' (A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, George R.R. Martin e Ira Parker)

El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante

Sin fecha de estreno en Max

El nuevo spin-off de 'Juego de tronos' nos lleva por las aventuras de Dunk y Egg... o, sus nombres reales Duncan el Alto y el pequeño Aegon, quien se convertiría en rey. Dice George R.R. Martin que esta serie es pequeña pero resultona en lo que abraza por completo el género de capa y espada y las novelas de caballería.

'La canción' (Fran Araújo y Pepe Coira)

Imagen de rodaje de La canción

Sin fecha de estreno en Movistar Plus+

Después de cerrar la magnífica 'Rapa', sus responsables se han puesto manos a la obra para narrar uno de los momentos más icónicos de la historia del espectáculo español: el triunfo de Massiel en Eurovisión. Todo esto visto desde el punto de vista de un ejecutivo de RTVE al que la asignan esa misión imposible.

'Chad Powers' (Glen Powell y Michael Waldron)

Chad Powers

Sin fecha de estreno en Disney+

Si me juntáis al actor de moda (Powell) con el creador de 'Loki', ya está clarísimo que espero desde ya esta comedia futbolística basada en el personaje creado por el jugador Eli Manning. Powell interpreta a un quarterback en auge del fútbol americano universitario que, tras pifiarla a lo grande, decide comenzar de cero bajo otra identidad.

'The Chair Company' (Tim Robinson y Zach Kanin)

The Chair Company

Sin fecha de estreno en Max

Lo nuevo de Robinson tras una de las mejores comedias que podemos disfrutar en Netflix ('I Think You Should Leave') promete ser tan absurda como divertida con un oficinista que, tras un incidente vergonzoso en el trabajo, se verá investigando toda una conspiración.

'Dime tu nombre' (Alejandro Hernández, Hugo Stuven y César de Nicolás)

Dime tu nombre

Sin fecha de estreno en Prime Video

Siempre es buena idea seguir a Michelle Jenner allí donde aparezca y uno de los próximos proyectos donde la veremos es esta serie de terror rural que arranca cuando algo despierta en los cimientos de una aldea abandonada.

'Duster' (J.J. Abrams y LaToya Morgan)

Duster

Sin fecha de estreno en Max

Hacía 15 años que no teníamos una serie creada por el cocreador de 'Perdidos' y en esta ocasión tenemos además una reunión con Josh Holloway para un prometedor thriller criminal de época en lo que la primera agente negra del FBI intenta derrocar todo un sindicato del crimen con ayuda de un conductor de fugas.

'Ena' (Javier Olivares)

Ena

Sin fecha de estreno en RTVE

Incluimos en la lista la nueva serie histórica del cocreador de 'El ministerio del tiempo' aun habiendo algo de incertidumbre sobre su lanzamiento (no sería raro que anuncien el estreno de un día para otro) después de haber tenido su première en MIPCOM de Cannes. La serie adapta la novela de Pilar Eyre sobre la vida de la reina Victoria Eugenia.

'El eternauta' (Bruno Stagnaro)

El eternauta

Sin fecha de estreno en Netflix

Se ha aplazado finalmente a 2025 esta serie que, fácilmente, es la adaptación de cómic que más ganas tengo de ver en un futuro próximo. No es para menos, ya que esta serie protagonizada por Ricardo Darín está basada una obra maestra de la ciencia ficción argentina con el relato de una misteriosa invasión alienígena. Aquí surgirá nuestro héroe: Juan Salvo.

'FoQ: La nueva generación' (Carlos Montero)

FoQ. La nueva generación

Sin fecha de estreno en Atresplayer

Al igual que pasa con la ya nombrada 'Ena' puede haber cierto baile de fechas ya que, si bien se ha presentado recientemente en un festival (el South International Series, en este caso), todavía no tiene una fecha de estreno marcada a fuego el regreso a nuestras vidas del Zurbarán y sus jóvenes alumnos en este revival del drama adolescente.

'Happy Face' (Robert y Michelle King y Jennifer Cacicio)

Dennis Quaid, protagonista de Happy Face

Sin fecha de estreno en Paramount+

Siempre hay que echarle un ojo a las nuevas propuestas de los Kings y en esta ocasión tenemos un true crime protagonizado por Dennis Quaid basado en el podcast homónimo. Es la historia de una muchacha que descubre que su padre es un asesino en serie.

'IT: Bienvenidos a Derry' (IT: Welcome To Derry, Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs)

IT: Bienvenidos a Derry

Sin fecha de estreno en Max

El mismísimo director de las dos películas que adaptan la monumental novela de terror de Stephen King se pone manos a la obra para llevarnos, en esta precuela, 27 años hacia el pasado para ver la anterior aparición de Pennywise y cómo aterró a Derry. Nuevos miedos y tragedias causadas por el monstruo interpretado por Bill Skarsgard.

'Mariliendre' (Javier Ferreiro)

Imagen de rodaje de Mariliendre

Sin fecha de estreno en Atresplayer

Anunciada como la primera serie musical de atreplayer, la plataforma de Atresmedia y con los Javis detrás como productores. Solo esto y la pinta que tiene por lo poco que se ha podido ver (más allá de festivales) esta historia entre pasado y presente de una antigua reina de la noche gay de Madrid tiene todas las de conquistar a sus espectadores.

'NCIS: Tony & Ziva' (John McNamara)

Rodaje de NCIS: Tony & Ziva

Sin fecha de estreno en Paramount+

El próximo spin-off de la ya de por sí monumental 'NCIS' reúne a los agentes Ziva y Dinozzo en la primera serie de la franquicia pensada para el streaming. La carismática pareja tendrá que escapar por toda Europa en lo que investigan quién está yendo detrás de ellos.

'Outlander: Sangre de mi sangre' (Outlander: Blood Of My Blood, Matthew B. Roberts)

Oultander: Sangre de mi sangre

Sin fecha de estreno en Movistar Plus+

Doble cita para los amantes de la adaptación de las novelas de Diana Gabaldon ya que, además del final de la serie, 2025 también marca el inicio de su precuela. En 'Sangre de mi sangre' veremos las vidas y relaciones de los padres tanto de Jamie como de Claire.

'Paradise' (Dan Fogelman)

Paradise

Sin fecha de estreno en Disney+

Toda una reunión entre el creador de 'This is Us' y Sterling K. Brown en lo que parece ser un thriller protagonizado por el actor como el jefe de seguridad de un antiguo presidente de los Estados Unidos.

'The Pitt' (R. Scott Gemmill)

The Pitt

Sin fecha de estreno en Max

Lo que nos gusta un buen drama médico y ya el hecho de que tengamos a uno de los protagonistas de 'Urgencias' como es Noah Wyle a bordo hace que necesite verlo. La serie está descrita como una examinación realista de los desafíos que viven los trabajadores del sector sanitario en Estados Unidos.

'Santuario' (Manuel Bartual y Carmen Pacheco)

Santuario

Sin fecha de estreno en Atresplayer

De la mente del siempre interesante Manuel Bartual y con Aura Garrido como protagonista, esta serie de ciencia ficción cuenta la historia de una ingeniera especializada en IA que entra a trabajar en el Santuario.

'Su majestad' (Borja Cobeaga)

Su majestad

Sin fecha de estreno en Prime Video

Lo nuevo de Borja Cobeaga es una comedia regia protagonizada por Anna Castillo y Ernesto Alterio. La historia sigue a una joven princesa que deberá liderar la Casa real tras la huida de su padre, después de un escándalo.

'The Talamasca' (John Lee Hancock y Mark Lafferty)

William Fichtner participa en Talamasca

Sin fecha de estreno en AMC

Sinceramente, no me esperaba yo que les estuviese funcionando también el universo televisivo de Anne Rice pero después de mostrarse más que capaces con 'Entrevista con el vampiro' y 'Las brujas de Mayfair', ahora el foco se pone en los entresijos de la sociedad secreta de este mundo de lo inmortal y sobrenatural.

'Task' (Brad Ingelsby)

Sin fecha de estreno en Max

Yo creo que si solo digo que es lo nuevo del creador de 'Mare of Easttown' y que tiene a Mark Ruffalo de protagonista debería ser suficiente como para meterla en esta lista. No hay muchos detalles de trama, pero la serie sigue a una fuerza especial de FBI.

'La vida breve' (Cristóbal Garrido y Adolfo Valor)

La vida breve

Sin fecha de estreno en Movistar Plus+

Una de las primeras apuestas de ficción para 2025 por parte de Movistar cuenta, en tono de comedia, el breve reinado de Luis I (Carlos Scholz) que posee el honor de ser el rey más efímero de la historia de España. Javier Gutiérrez y Leonor Watling completan el reparto principal.

En Espinof | Las 49 mejores series de la historia

En Espinof | Las 53 mejores series de la década