"Era una tortura levantarte y ver las audiencias". Los presentadores de 'La familia de la tele' reaccionan a la cancelación del programa

Pese a que la noticia de su cancelación ya se había filtrado, finalmente ayer se anunció de manera oficial que 'La familia de la tele' emitirá su último programa hoy, 18 de junio. María Patiño y el resto de colaboradores dieron la noticia e hicieron balance de la fallida trayectoria del magacín.

"Aquí no hay ninguna guerra, hay muerte pero no guerra"

Tras más de un mes de fracaso en audiencias y mil y un cambios que no han dado resultado (con el mínimo de audiencia del pasado lunes como colofón), 'La familia de la tele' ha hecho oficial su cancelación en el que fue su penúltimo programa, ya que este miércoles 18 de junio se emitirá su última entrega.

"Lo hemos intentado y no se ha podido. Nos hemos reído, hemos llorado, nos hemos angustiado, lo hemos pasado mal, nos hemos peleado algunas tardes, pero así es la TV", comenzó Aitor Albizua. "Antes de empezar, el universo ya nos estaba enviando bastantes señales", continuó Inés Hernand, que repasó los continuos retrasos con los que empezó el programa, desde la muerte del papa Francisco al apagón.

Kiko Matamoros también quiso aprovechar para agradecer a TVE la oportunidad que le dio a La Osa Producciones, al público y a los profesionales que hay detrás del programa, así como reconocer la frustración que ha sido el ver cómo no había forma de que el magacín remontara en audiencias:

"Era una tortura cada mañana ver las audiencias. Era un tortura intentar darle vueltas al proyecto sabiendo que no depende de uno en qué podríamos mejorar, qué fallaba, que si los horarios, moviéndonos constantemente y la verdad es que he descansado psicológicamente".

Belén Esteban también dedicó unas palabras de agradecimiento: "Gracias al público y al equipo que han luchado día tras día para que esto salga adelante. Se acaba La familia de la tele, pero es un 'hasta luego', y eso es una cosa que tengo muy clara".

Alba Carrillo ha intervenido para remarcar que no está de acuerdo con los que definen la trayectoria del programa como "fracaso": "Pienso que cuando uno pone todas las ganas, y las hemos puesto, no es un fracaso, y a la gente le pasa mucho. Puedes darlo todo y a veces las cosas no salen y no pasa nada, eso es la vida". "Es mi mayor fracaso profesional, perdóname", le contestó Matamoros y Esteban le dio la razón.

Justo antes de que Albizua e Inés Hernand agradecieran cómo les habían integrado como recién llegados e hicieran balance positivo del gran intento que habían hecho cada semana, María Patiño quiso aprovechar para pedirle disculpas a la copresentadora:

"He tenido momentos muy jorobados en el programa, he visto enemigos donde no los hay. He creído que tenía un problema con Inés Hernand y he llegado incluso a punto de perder el control y ahí es donde te das cuenta de que no puedes pensar en lo que tú sientes, en lo que tú crees que es justo o no, porque realmente este programa no era de María Patiño, era el programa de 'La familia de la tele'. Te quería pedir perdón públicamente. (...) Aquí no hay ninguna guerra, hay muerte pero no guerra y nos quedan 24 horas de vida".

