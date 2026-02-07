'Fallout'. Todo lo que sabemos de la temporada 3 de la magnífica serie de ciencia ficción de Prime Video

Es hora de tocarnos una Nuka Cola y descansar un poco después de una temporada 2 que nos ha tenido al borde de varios infartos. 'Fallout' se despidió este pasado miércoles con la promesa de que volverá por una temporada 3. De esta manera, tendremos nueva cita con la sensacional serie de ciencia ficción en Amazon Prime Video y vamos a repasar todo lo que sabemos.

La historia

Teniendo en cuenta que la serie no cuenta la historia de un videojuego en concreto sino que es una expansión de la franquicia con argumento independiente es difícil saber hacia dónde se dirigen. Aún así hay unas cuantas pistas.

De lo poco de lo que estamos seguros de hacia dónde nos encaminamos es hacia una guerra. Los últimos instantes de la temporada mostraban al ejército de la República de Nueva California desfilando por New Vegas mientras que la Legión de César sale también de su base dispuestos a alcanzar una etapa de gloria. Por otro lado, y tal como vimos en la escena postcréditos, desde la Hermandad del acero han decidido también pasar a la acción vía y obra de un Liberty Prime.

Esto y luego el inicio de la llamada Fase 2, si los miembros del Enclave, una de las facciones más peligrosas de 'Fallout', deciden activarlo tras la petición de Steph (Annabel O'Hagan). Esta facción que será clave para la temporada 3, según palabras de su coshowrunner Geneva Robertson-Dworet.

«Cuando comenzamos a trabajar en esta adaptación, nos interesamos mucho en la "corporativización" de Estados Unidos y los monopolios corporativos como villanos. Pero, dada la situación actual del mundo que nos rodea, parece que es El Enclave, y la idea de que las personas del gobierno puedan abusar del poder para su beneficio propio y sus propios fines, lo que resulta cada vez más interesante. ¿Será el Enclave puramente villanesco o a hay gente noble también? Estas son preguntas que hacen que Fallout sea tan rico a medida que profundizas en el lore. Siempre hay más giros y complejidades por descubrir.»

Otra cosa que sabemos a ciencia cierta es que esta nueva temporada también cambiará de escenario principal. Si bien el Necrófago sale hacia Colorado en busca de su esposa, los responsables de la serie, con Geneva Robertson-Dworet ya advierten que visitaremos lugares que los videojuegos nunca antes han explorado. Eso sí, de momento se muestran cautelosos al respecto.

El reparto

Teniendo en cuenta que la serie no es muy amiga de matar a sus protagonistas, prácticamente podemos dar por segura la presencia de la gran mayoría de miembros del reparto. Incluso a los que hemos despedido probablemente les veamos en flashbacks.

De esta manera, podemos dar por segura la presencia de Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan (probablemente más en la parte de pasado que en la del presente), Walton Goggins, Frances Turner y Moisés Arias, entre otros.

Además, todo nos dice que no hemos visto lo último de Johnny Pemberton, Justin Theroux, Rachel Marsh, Macaulay Culkin, Xelia Mendes-Jones, Annabel O'Hagan y Michael Cristofer, entre muchos otros.

El rodaje y lo que se sabe del estreno

Desde Amazon MGM Studios tienen programado arrancar el rodaje de la temporada 3 el próximo 1 de mayo en California, apenas tres meses después del final de esta temporada 2.

Así lo chivan los listados especializados, que confirman a Frederick E.O. Toye, director habitual de la serie, como director de esta temporada. Graham Wagner y Geneva Robertson‑Dworet, seguirán al mando de la serie como coshowrunners.

Con estas fechas de rodaje, que estimamos tendrá una duración de medio año (similar a lo que tardó la temporada 2) más lo que necesiten para postproducir y poner a punto la serie, nos situarían, como pronto, verano de 2027 como fecha tentativa del estreno.

