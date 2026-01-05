La temporada 2 de 'Fallout' por fin incorpora uno de los elementos más extraños de los videojuegos. Un detalle que añade mucha profundidad a su universo

Desde que se estrenó el primer episodio, 'Fallout' siempre se ha confirmado como una rareza dentro del saturadísimo terreno de las adaptaciones de videojuegos. Su estética retrofuturista, su humor negro y su capacidad para combinar lo grotesco con la sátira social la han convertido en una serie fascinante, tan absurda como lúcida.

La serie de Prime Video no tiene miedo de ensuciarse las manos y lo hace con una ironía muy afilada, usando cucarachas gigantes, monstruos mutantes, vaqueros zombis inteligentes y un mundo realmente ridículo para construir una crítica feroz al capitalismo. De hecho, la primera temporada dio además un paso que los videojuegos nunca habían concretado del todo: ponerle nombre a los responsables del apocalipsis nuclear, atribuyéndolo directamente a un comité de multimillonarios. Una explicación muy coherente con el universo de la saga.

Un descubrimiento inquietante

La segunda temporada, que hasta ahora se ha mostrado como una adaptación especialmente inspirada de 'Fallout: New Vegas', redobla la apuesta por lo extraño. Además de presentar una versión postapocalíptica de Las Vegas y recuperar a los inquietantes legionarios, la serie introduce nuevas criaturas como el escorpión rad. Sin embargo, es el segundo episodio el que incluye, aunque lo haga casi de pasada, uno de los momentos más desconcertantes que hemos visto hasta ahora en la serie.

Durante una inspección de la Hermandad del Acero en un nuevo cuartel general situado nada menos que en el Área 51, la cámara se detiene en un detalle escalofriante: un soldado sostiene el cuerpo congelado de un alienígena. Sin subrayar nada ni excederse en dar explicaciones, la serie confirma algo que puede sorprender a los que lleguen a este universo a través de ella, pero que no tanto a los más veteranos de la saga, porque los extraterrestres existen en 'Fallout'.

Aunque ni los videojuegos ni la serie se han centrado nunca únicamente en invasiones alienígenas, la franquicia lleva jugando con esta idea desde el primer videojuego, donde ya era posible encontrar un OVNI estrellado y restos óseos extraños. Con su estética de ciencia ficción de serie B y su imaginario anclado en los años 50, los platillos volantes y los hombrecillos verdes siempre han encajado de forma natural. Es por eso que estos ingredientes han dado pie a que aparezcan los Zetanos, la raza alienígena más reconocible del universo 'Fallout', con sus cabezas bulbosas y su contacto con la humanidad siglos antes del apocalipsis nuclear.

En los juegos, especialmente en el DLC 'Nave Nodriza Zeta' de 'Fallout 3', los Zetanos ocupan un lugar mucho más relevante, permitiendo incluso explorar una nave alienígena y descubrir los experimentos realizados con humanos y otras criaturas. Además, se llega a sugerir que el Enclave se inspiró en su tecnología para desarrollar armas avanzadas como las de plasma. Teniendo en cuenta la obsesión de la serie por las conspiraciones del mundo prebélico, no sería extraño que en futuras temporadas se hable más en profundidad de una posible relación directa entre el antiguo gobierno estadounidense y los extraterrestres.

De todas formas, aunque esta referencia acabara quedándose en un simple guiño, sigue siendo un recordatorio perfecto de cuál es el espíritu de 'Fallout': un universo donde puedes pasar, sin pestañear, de sobrevivir entre mutantes al estilo 'Mad Max' a enfrentarte a alienígenas en una nave espacial.

En Espinof | Salirse del canon en favor de la trama: 'Fallout' convierte un elemento casi olvidado del videojuego en la clave de su temporada 2

En Espinof | Las mejores series en Amazon Prime Video de 2025