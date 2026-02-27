Los directores de la mejor película de 'Spider-Man' explican el motivo del retraso interminable de su tercera parte: "El trabajo consiste en cometer errores"

Después de que las dos primeras entregas de una trilogía que se ha ido confeccionando sobre la marcha se convirtiesen en dos de los grandes pilares del cine de animación moderno, el apagón informativo sobre la tercera y a priori, última entrega de la saga cinematográfica de Miles Morales ha sido férreo. Por suerte, los productores y padres de la criatura Chris Miller y Phil Lord han levantado el secreto de sumario sobre 'Spider-Man: Beyond the Spider-Verse'.

Durante una entrevista con io9 con motivo del próximo estreno de la esperadísima 'Proyecto salvación', el dúo de cineastas se han abierto sobre el retraso que ha ido sufriendo la tercera 'Spider-Verse' después del estreno de la genial 'Cruzando el multiverso' en 2023 —que llegó 5 años después de 'Un nuevo universo', lanzada en 2018—.

¿Qué ha pasado?

Buena parte de responsabilidad de la lentitud del proceso creativo de la trilogía, tal y como comenta Miller, está relacionada con que esta es, en el fondo, consecuencia de un arco dramático demasiado extenso como para ser narrado en un único largometraje.

En un momento dado era una sola película, pero había demasiado contenido, así que se dividió en dos. Pero luego, al analizar esa segunda mitad, te das cuenta de que no es solo un arco argumental con principio, nudo y desenlace.

Lord matiza que el principio y el desenlace estaban claros, pero... ¿qué ocurre con el conocido —y temido por muchos— como desierto del segundo acto?:

Sabemos hacia dónde se dirige, pero necesitábamos entender mejor qué ocurre en medio. Entonces dimos con una idea maravillosa: cuando tu vocación y tu talento rompen a tu familia, ¿cómo vuelves a unirla? ¿Cómo puedes tenerlo todo?

Más allá de esto, el otro gran problema al que es han enfrentado es la tremenda calidad de las dos anteriores entregas —no olvidemos que la primera ganó el Oscar a la mejor película de animación y la segunda compitió por el mismo—. Miller lo explica.

Somos nosotros mismos quienes nos metemos más presión. No hay nadie que nos exija más que nosotros mismos; queremos superarnos cada vez, ver cosas que no se hayan visto antes y hacer que se sienta como algo que nunca hayas experimentado. Así que el motor de todo ha sido intentar lograr algo que sea tan digno como las dos anteriores.

Al final, para Lord, todo gira en torno a un proceso de ensayo y error que rara vez suele verse en esta era de plantillas, fórmulas y estudios mirando el reloj cada dos por tres.

El truco principal es jugar con libertad. Y que todo el equipo entienda que su trabajo consiste en probar cosas. En cometer errores, en ver hasta dónde puede llegar esto. Y puedo decir que se están dejando la piel. Es fantástico.

Tener que desmontarlo todo para volver a armarlo de nuevo fue, de verdad, lo que hizo que se tardara tanto.

Sea como fuere, 'Spider-Man: Beyond the Spider-Verse' llegará a nuestros cines, si nada lo impide, el 18 de junio de 2027. Aún queda mucho tiempo —y mucho trabajo— por delante, pero confiemos en que sus productores y guionistas, así como los directores Bob Persichetti y Justin K. Thompson no se verán obligados a hacernos esperar más tiempo del debido.

