No, la secuela de 'Spider-man: a través del multiverso' no está en problemas ni Sony ha borrado la mitad de la película

En un principio, la segunda parte de 'Spider-man: cruzando el multiverso' iba a estrenarse en marzo de este año, pero después fue atrasándose y actualmente no hay una fecha concreta de estreno. Sin embargo, una noticia ha hecho sonar todas las alarmas: The InSneider, un famoso leaker de Marvel, afirmó en su newsletter que Sony había borrado la mayor parte de 'Beyond the Spider-verse'. ¿Qué había de cierto?

Spidey y se te dará

Chris Miller, director de la saga, ha calmado los ánimos en Twitter escribiendo que la información es rotundamente falsa: "No se ha borrado nada. Las escenas están saliendo bien". Este tuit llegó unas horas después de que su compositor, Daniel Pemberton, tampoco le diera veracidad: "No quiero entrar en este tipo de asuntos, PERO, ¿podéis creer que a veces hay cosas en Internet que pueden no ser particularmente precisas? Hmmmm..."

No olvidemos que el proyecto ya ha tenido sus idas y venidas: el año pasado, Vulture publicó un reportaje en el que varios de los animadores declararon que llegaban a trabajar once horas al día siete días a la semana, y que más de cien artistas acabaron marchándose debido a los continuos cambios y la exigencia demencial.

De hecho, puede haber sufrido otro varapalo más, porque, según se dice, la cuarta parte del 'Spider-man' de Marvel podría hacer que la película de animación se cayera de 2027, la fecha en la que aparentemente podría estrenarse. De momento son solo conjeturas, así que habrá que agarrarse a nuestras ganas de seguir con la historia que dejamos abierta hace ya dos años.

En Espinof | Este alucinante detalle de 'Spider-Man: Cruzando el multiverso' demuestra que el giro final con Miles Morales ya se anticipó hace 5 años

En Espinof | Las mejores películas de 2024