Además de su triunfo en Eurovisión con Massiel, España también ha ganado con 'La canción', un rayo de luz y armonía con melodía pegadiza

Da igual lo que estuvieras haciendo el día que salió la canción. Incluso si no habías nacido aún en el año 1968, porque todos los españoles, tengan la edad que tengan y sea cual sea su generación saben entonar el 'La, la, la' de Massiel. Puede que lo hagan conociendo de primera mano su contexto o que desconozcan de dónde viene. Y ahí está la clave del éxito de esta canción, que fue mucho más allá de ganar el festival de Eurovisión.

Tras la nebulosa de esta victoria que supo a gloria y que se disfruta también a través de la serie incluso a sabiendas de cuál fue el desenlace de la historia, estaba un régimen como el de Franco, toda una anomalía en la Europa de finales de los sesenta, que ansiaba lavar su imagen y sostener mientras pudiera el escaparate del "Spain is different". Y uno de los caminos que se podían tomar para lograrlo era ganar el festival de Eurovisión.

El encargado de asumir este gran reto fue Esteban Guerra (Patrick Criado), el protagonista de la fantástica serie de Movistar Plus+ y un joven ejecutivo de RTVE que descubre que desde muy arriba ha llegado esta orden. No tiene experiencia musical, pero está ansioso por ascender, así que toma las riendas del proyecto y convence de unirse a la aventura al peculiar Artur Kaps (Alex Brendemühl), responsable detrás de los grandes espectáculos televisivos de la época.

Juntos emprenden la "Operación Eurovision", un plan para encontrar la canción y el intérprete ideales que proyecten en Europa la imagen de un país moderno y abierto, tal como desea el gobierno. El resto es historia, pero merece la pena ver cómo se cuenta en la serie creada por Pepe Coira y Fran Araújo, los cerebros detrás de otros proyectos como ‘Rapa’ y ‘Hierro’.

Después de tropezar se alinean los astros

Como muchos de los movimientos más importantes de la segunda mitad del siglo XX en España, este gran hito de nuestro país también se fraguó entre sillones de cuero y despachos. Concretamente, en los de Radio Televisión Española, que fueron los que vieron nacer uno de los poquitos rayos de luz a los que podía aspirar la sociedad española de aquel momento.

La serie es consciente del trasfondo de la época que pretende retratar y no da puntada sin hilo, sabiendo encontrar el equilibrio perfecto entre el humor, la libertad creativa y un hecho histórico. Y todo ello sin caer en la dulcificación de una caricatura y logrando que el relato encaje perfectamente en tres cápsulas fáciles de digerir.

Costó encontrar la canción y la voz adecuada para cantarla, pero después de ver esta serie, creo que no podríamos haber acertado más confiando en Massiel (Carolina Yuste). No solo porque acabase llevándose la victoria, sino porque además fue un perfil capaz de representar lo que es Eurovisión en sí mismo: un altavoz en favor de la libertad. Y porque tampoco quiso bajar la cabeza y que la convirtieran la imagen de un régimen que seguía condenando cualquier mínimo atisbo de la misma.

Después del tropiezo que hubo con Serrat, al que interpreta Marcel Borràs, llegaron los gestos arquetípicos e icónicos de Massiel, que supo aprovechar el trampolín y llegar a lo más alto.

Mucho más que una canción

Y, al igual que la historia se encaprichó regalándonos aquella victoria, 'La canción' también nos deleita haciendo de esta hazaña un relato capaz de embelesarnos. En ella no encontramos luces de neón ni confeti, sino que vemos personajes rígidos, víctimas de un contexto social y político acartonado y gris. Pero esto no nos impide disfrutarla, porque cuenta con los ingredientes de otras series de calidad que ya encontramos en el catálogo de Movistar Plus+.

Entre ellos están, por supuesto, los actores que forman parte del elenco y que nos invitan a conocer o revisitar uno de los pocos momentos alegres que se vivieron a nivel histórico en aquella época. Patrick Criado, Carolina Yuste, Àlex Brendemühl y Marcel Borràs elevan la serie y encuentran el tono perfecto para que la melodía sea lo más pegadiza posible.

