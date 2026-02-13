La mejor película de ciencia ficción de 2002 regresa con su versión definitiva. Un impresionante thriller que ahora presenta su codiciado steelbook

Las últimas novedades copan la mayoría de lanzamientos en formato físico en nuestro país, pero por suerte también se siguen recuperando títulos de hace tiempo. De hecho, este mes de febrero destaca la llegada en 4K de 'Minority Report', la mejor película de ciencia ficción de 2002.

Dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Cruise,'Minoriry Report' es un blockbuster modélico basado libremente en una historia ideada por Philip K. Dick. Ahora hace su debut en 4K con una llamativa edición en steelbook que sale a la venta por 32,99 euros. Una ocasión de oro para hacerse con ella con una calidad de imagen nunca vista en casa hasta ahora. A continuación os desgrano todos los detalles sobre ella.

El steelbook

Un diseño muy potente que mantiene una línea muy similar en la parte frontal al utilizado para su lanzamiento en blu-ray, mientras que la parte trasera se cede el protagonismo al logo de la policía precrimen.

Una cosa que sí se percibe al colocar juntas la edición en blu-ray con este steelbook es que se ha hecho un pequeño zoom en la imagen, recortando así, entre otras cosas, parte del mentón de Tom Cruise. No es tampoco algo exagerado, pero sí que se nota.

Además, este no es el primer steelbook que se ha puesto a la venta de 'Minority Report', pues en 2017 se lanzó otra edición en caja metálica en blu-ray con un diseño más artístico. Os adjunto una imagen de ambos para que podáis valorar mejor por vosotros mismos cuál os gusta más. Por mi parte, tengo muy claro que son tan radicalmente diferentes que no me sorprendería que algún coleccionista quiera tener ambos.

Canto steelbook 'Minority Report'

Además, unas imágenes tanto de la parte delantera como del canto y la parte trasera para poder verlos con mayor detalle.

Para la parte interior se ha tirado de una de las imágenes más míticas de la película, la cual encaja además de fábula aquí. Lo que sí es evidente es que la han movido ligeramente hacia un lado para que la cara de Cruise no acabe justo en el canto.

Por último, el diseño de los discos, resultando mucho más soso el utilizado para el UHD que para el blu-ray.

Lo que sí me gustaría destacar es que ha habido una pequeña modificación en el caso del blu-ray con respecto al que se lanzó en su momento -que encontraréis a la derecha en la imagen superior-. Así queda mucho más limpio y atractivo a la vista, la verdad.

Los contenidos adicionales

La edición en 4K de 'Minority Report' no incluye ningún extra nuevo con respecto a la que se comercializó en su momento en blu-ray. De hecho, todos los contenidos adicionales presentes aquí se encuentran en el disco en blu-ray, que es básicamente el mismo con el pequeño cambio en su diseño exterior que he comentado antes.

Por si no los habíais visto ya, el volumen de extras es grande, pero prácticamente todos son piezas documentales breves sobre diferentes aspectos de la película. Ninguna es especialmente amplío o profundo, pero sí se nota un gusto mucho mayor de lo habitual en las featurettes durante estos últimos tiempos. ¿La mejor? Los más de 30 minutos de 'El futuro según Steven Spielberg: Guía interactiva de Minority Report' que funcionan un poco a modo de recopilatorio de casi todo lo demás.

En definitiva

Estamos ante la que posiblemente sea la versión definitiva de 'Minority Report' en el apartado visual, pues cuesta imaginar cómo podría mejorarse este resultado. En lo sonoro sí que quizá se echa en falta un mayor esfuerzo, ya que para la pista original en inglés simplemente se recupera la ya utilizada en su momento para el blu-ray, mientras que no hubiese estado mal añadir algún extra nuevo. No obstante, ahí es justo reconocer que ya había mucho y muy bueno en lo ya existente.

Lo que me queda claro es que si eres coleccionista en formato físico y te gusta esta estupenda película de Steven Spielberg, raro sería que no quieras hacerte con ella en 4K, ya sea con este steelbook o con la edición sencilla en UHD que sale a la venta a un precio de 26,99 euros.

