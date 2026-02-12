Disney acaba de reconocer que el fracaso de 'Blancanieves' fue aún peor de lo que parecía: es uno de los mayores desastres de todos los tiempos

Uno de los fracasos fracasos del año pasado fue 'Blancanieves', el remake en imagen real de Disney que fue perseguido por la polémica desde mucho antes de su llegada a los cines. El resultado fue un espectacular fiasco en taquilla, ya que apenas logró recaudar 205,7 millones de dólares, pero ahora nos hemos enterado de que el batacazo fue aún mayor de lo que parecía.

Todas las cifras de 'Blancanieves'

Ya se sabía que 'Blancanieves' era una película muy cara, pero la cifra exacta no se sabía hasta ahora. Para ser exactos, Disney se gastó 336,5 millones de dólares en ella, tal y como ha aclarado ahora Forbes. La propia compañía ha hecho oficial ese dato, pero porque no le quedaba otra si quería acceder a un importante incentivo fiscal que se aplica en Reino Unido.

Desde hace un tiempo se busca promover la actividad cinematográfica en el país británico, lo que permite recuperar hasta un 25,5% del dinero gastado allí. En el caso de 'Blancanieves', eso ha permitido que Disney recupere 64,9 millones de los 336,5, lo cual ha rebajado su gasto en la película hasta los 271,6 millones de dólares.

Si se aplica la norma aceptada de que el estudio se queda con el 50% de los ingresos en taquilla -en algunos países es más y en otros menos, siendo China donde el porcentaje baja más-, eso se traduce en que las pérdidas acumuladas tras su paso por cines se cifran en más de 168 millones de dólares.

Esa cantidad luego bajará algo más por las ventas en digital y formato físico, sin olvidarnos de los derechos televisivos. Sin embargo, va a ser imposible que la película liderada por Rachel Zegler recupere lo gastado, por lo que va a quedar como uno de los mayores fracasos de todos los tiempos.

El hecho de recibir malas críticas -apenas un 39% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes- seguro que no ayudó, pero ya en su momento dio la sensación de ser una película sentenciada antes de estrenarse. Con todo, eso tampoco sirve para explicar que a día hoy mantenga una paupérrima nota media de 2,2 sobre 10 en IMDb. Algo mejor le va en Letterboxd, pero un 1,8 sobre 5 también es un suspenso inapelable. Y las 6 nominaciones al Razzie tampoco ayudan.

Por suerte para Disney, su siguiente live action fue muchísimo mejor en taquilla, ya que el remake de 'Lilo y Stitch' arrasó con unos ingresos mundiales de 1038 millones de dólares. y "solamente" había costado 100.

