"Hiciste lo que te salió de los huevos". El dardo de Christopher Nolan a Timothée Chalamet mientras explora el proceso creativo de 'Interstellar'

No cabe duda de que Christopher Nolan es uno de esos pocos cineastas tremendamente mediáticos capaces de provocar reacciones particularmente viscerales en los espectadores incluso antes de que estos lleguen a ver sus películas. Pero, si nos tuviésemos que quedar con una cinta de toda su filmografía que reflejase esto con claridad, esa sería, sin duda alguna, 'Interstellar'.

Un viaje muy emocional

Durante una proyección reciente de esta joya de la ciencia ficción moderna, celebrada en el AMC Universal Citywalk de Los Ángeles, el director, acompañado por Timothée Chalamet, se sumergió en el proceso creativo de la cinta. Entre otras cosas, subrayó que el proyecto, que partió de la intención del físico Kip Thorne de "hacer una película de ciencia ficción sobre la exploración del universo profundo con ciencia real detrás", estuvo originalmente en manos de Steven Spielberg.

Justo después de que colaboráramos en El caballero oscuro, mi hermano consiguió el trabajo y se fue a trabajar con Steven. Yo puedo llamarle Steven. Para ti es el Sr. Spielberg. Trabajó en ello durante muchos años. Tenía ideas increíbles y pasó por todas estas iteraciones diferentes, pero hasta que Steven no estuvo listo para hacerla, fuera lo que fuese, nunca llegó a coger ese impulso. Steven se fue a hacer otra película, así que quedó disponible.

Fue entonces cuando los Nolan —Christopher y Jonathan— comenzaron a trabajar codo con codo, intentando llegar a un término medio entre lo que aspiraba a conseguir cada uno en términos narrativos, tonales y argumentales.

Tuve muchas conversaciones con Jonathan a lo largo de los años sobre lo que estaba haciendo y cuál era su ambición. Me entusiasmaba. Me impactó muchísimo su primer acto. Yo había estado trabajando en una idea sobre viajes en el tiempo... cosas que analizaban el tiempo. Tenía proyectos a medio cocinar con los que no me había comprometido. Cuando quedó disponible, se trató de decirle a Jonathan: '¿Cómo te sentirías si cogiera esto e intentara combinarlo con algunas de mis ideas y cambiara un poco lo que era?'. A él le pareció bien. Se dio cuenta de que el espíritu de lo que yo intentaba hacer era llegar a lo que a él le entusiasmaba inicialmente.

Desgraciadamente, la recepción de 'Interstellar' no fue todo lo buena que hubiese deseado el cineasta británico. Mientras que la taquilla internacional fue satisfactoria, la sensación general por parte del público se sintió demasiado tibia.

La película fue recibida de una manera un poco ambigua. Fue un poco despectiva. Algunas de las respuestas de los críticos fueron un poco arrogantes, y también un poco las del público. Funcionó muy bien en taquilla, especialmente en el resto del mundo. Había una sensación de que la gente no estaba del todo... suena egoísta decir que no estaban preparados... pero no estaban preparados para algo así de mi parte.

De hecho, incluso algunos productores de Hollywood llegaron a rajar de Nolan de forma anónima después de enfrentarse al largo de marras.

Algún productor dijo de mí de forma anónima: 'Es un tío frío que hace películas frías'. Y eso se me quedó pegado durante varios proyectos. La razón por la que me atrajo el primer acto de mi hermano es porque trata sobre la familia y la humanidad, y es profundamente emocional. Esa es la película que quería hacer. Es una película que no oculta sus sentimientos.

Pero, después de todo, 'Interstellar' terminó haciendo mella en la cultura popular; algo que se refleja en el modo en que eclipsó a 'El caballero oscuro' como el título de referencia a la hora de hablar sobre —o con— Christopher Nolan.

Durante años, la gente me reconocía en algún sitio y me hablaba de El caballero oscuro. Pero en los últimos 10 años se ha convertido en Interstellar. Es algo maravilloso. La reestrenamos hace dos años y recaudó 5 millones de dólares. Es increíble el éxito que ha tenido. Es increíblemente gratificante. Una de las cosas extrañas de dirigir es que te sumerges de forma obsesiva en un proyecto. La peor respuesta que puedes recibir es cuando la gente dice: 'Psé, está bien. No está mal'. Casi prefieres que sientan algo, ya sea que la detesten con pasión o que se enamoren de ella de forma apasionada y obsesiva.

La reprimenda a Chalamet

Eso sí, pese a las buenas palabras de Chalamet hacia 'Intestellar', que cataloga como su película favorita dentro de su cada vez más extensa filmografía, Nolan aprovechó el escenario compartido para increparle diciendo que, durante la escena en la que Cooper ve los mensajes de sus hijos mientras se hacen mayores, el actor se pasó de frenada con el tono e hizo caso omiso a sus indicaciones.

"Cuando estabas filmando los mensajes desde casa, hubo uno en particular en el que tenías un tono demasiado sombrío. Me pareció de masiado, no me gustó. Te lo dije, continuaste e hiciste lo que te salió de los huevos. Pero yo pensé, 'Sabe lo que quiere hacer y tiene una idea'. No iba de ser cabezón. Habíoas planeado lo que querías hacer, tus elecciones, y no querías dejar eso por una queja mía. Descubrí la lógica en la sala de montaje".

