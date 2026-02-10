"¿Te estás drogando?". Oliver Stone atacó con dureza la actuación de Michael Douglas que le haría ganar el Oscar por 'Wall Street'

Está claro que, teniendo siempre un mínimo de sentido común y respetando ciertos límites que no habría que sobrepasar jamás, pocas cosas hay mejores para extraer una buena interpretación de un actor que apretarle las tuercas con un poquito de mala leche. Esto es, precisamente, lo que hizo Oliver Stone con Michael Douglas en 'Wall Street', consiguiendo con ciertas malas artes que su protagonista levantase el Oscar por su rol como Gordon Gekko.
Malas artes
Tal como recoge Entertainment Weekly, el propio Douglas ha explicado en el TCM Classif Film Festival de Nueva York que Stone, aparentemente descontento con su desempeño en el set de rodaje, llegó a preguntarle si estaba yendo a filmar drogado.
Bien, estábamos terminando la segunda semana de rodaje y llamaron a mi puerta. "Oye Mike, soy Oliver. ¿Puedo pasar?". Dije: "Sí, pasa". Entró en la caravana y se sentó. Me preguntó: "¿Estás bien?". Yo dije: "Sí, estoy bien". [Él preguntó]: "¿Te estás drogando?". Respondí: "No, no me estoy drogando". Y él soltó: "Porque parece que no hayas actuado en tu vida".
Douglas, con aparente mano izquierda, le explicó que no veía los dailies —el material que se filma en cada jornada— para no condicionarse, pero vista la reacción del cineasta, decidió hacer una excepción.
Soy de esos tipos que siempre ven lo que está mal o lo que no va a salir en la película... así que no les presto atención. Así que le dije: "Supongo que será mejor que eche un vistazo", y él respondió: "Sí, más te vale". Entonces empecé a verlos con mucha atención y ojo crítico, y me parecieron bastante buenos. Así que no paraba de decir: "Creo que está bastante bien".
Finalmente, Stone terminó dándole la razón a regañadientes, ya que sus chascarrillos tenían un motivo oculto: simple y llanamente, llevar a su actor a un nuevo nivel.
Estaba dispuesto a que yo le odiara a muerte el resto de la película con tal de conseguir ese pequeño impulso extra. Su historial de éxitos con actores es bastante impresionante. Así que estoy profundamente agradecido por el hecho de que me diera el papel y por el hecho de que me empujara a otro nivel.
De hecho, tal y como figura en el libro 'The Oliver Stone Experience', el realizador solo tiene buenas palabras para su colaboración con Michael Douglas en 'Wall Street'.
Creo que se sentía más cómodo [haciendo de villano], pero creo que Michael lucha por encontrar sus niveles de comodidad. Quiero decir que no está cómodo de por sí; siempre está buscando. Si te fijas, mueve mucho los hombros. Cuando se le utiliza mal, como ocurre a veces en el cine, esa chulería de Gekko puede resultar irritante o repelente en los papeles equivocados. Pero me gusta Michael cuando lo hace en buenas películas, con buen material. Me gustó mucho en Wall Street.
