"No volvería a trabajar con él por yonqui". Isabel Coixet explica la peor experiencia de su carrera dirigiendo a un actor

Está claro que, por mucho que algunos idealicen el trabajo que se lleva a cabo en un set de rodaje, dedicarse al cine puede llegar a ser algo similar a un infierno —tremenda dramatización—. Bromas aparte, entre la magia que surge de la colaboración entre decenas de personas, el factor humano suele hacer mella de un modo u otro rompiendo el encanto, e Isabel Coixet puede dar buena fe de ello, al menos en lo que respecta al lado de los intérpretes.

Actores terribles

Tal y como ha confesado a Jordi González en una entrevista del programa Collapse de 3Cat, la cineasta, que acaba de estrenar su coproducción italiana 'Tres adioses', tiene a un actor en una suerte de lista negra personal. Coixet asegura que no trabajaría nunca más con él y, según subrayó, no es ni por impertinente ni por ególatra, sino "por yonqui".

Ante el ligero asombro de González, Coixet elaboró su respuesta describiendo la situación durante la filmación de un proyecto cuyo título, por supuesto, no ha revelado. Lo único que ha dicho sobre él es que es "su peor película".

Es muy difícil trabajar con un actor que tiene delante a otro, y tú tienes la cámara allí y ves que esta en otro mundo. Es muy difícil. Lo intenté con todas mis fuerzas. Todo el equipo le ayudó, pero hubo un momento en el aquello no... Tuvimos que cortar muchas cosas y, seguramente, es mi peor película.

La directora continuó afirmando que no se dio cuenta de dónde se metía al incluir al intérprete de marras en el reparto de su largometraje.

Es horrible. Tuvimos que parar el rodaje para que fuese dos semanas a hacer una desintoxicación. Un detox intensivo. Yo me preguntaba, "¿Por qué nadie me lo dijo antes?" Es verdad que yo no me di cuenta.

Nos quedaremos con las ganas de saber el salseo completo y quién es el actor de marras. Nombres de primerísimo nivel, desde luego, no faltan en la filmografía de Isabel Coixet.

