"Tendrían que tener más cuidado con el primer concursante". Orestes critica 'Pasapalabra' y reflexiona sobre su paso por el programa

El pasado jueves Rosa Rodríguez hizo historia de 'Pasapalabra'. Tras haber pasado 307 programas y más de un año de su vida dedicada en cuerpo y alma a ello, conseguía completar el rosco que le daba la victoria del premio más lucrativo hasta ahora del programa. 2,7 millones de euros que utilizará para viajar, hacer cursos o conseguir vivienda propia.

Con Rosa se cumple también por tercera vez consecutiva una tendencia que se lleva años viviendo en el programa. Era Manu Pascual el que se quedó sin el bote, y también el veterano de la pareja con un récord de veteranía de 437 programas. La situación fue la misma con Moisés Laguardia y Óscar Díaz, y antes que ellos, con el mítico duelo entre Orestes Barbero y Rafa Castaño, con el primero acumulando también un récord de veteranía en su momento pero el segundo llevándose el bote.

Una maratón cerebral

Ahora el propio Orestes critica esto en una entrevista con El Confidencial. Si entendemos 'Pasapalabra' como una maratón, que se lleva meses o más de un año de la vida de los concursantes, es uno que desde luego puede dar la sensación que favorece más al recién llegado que al veterano.

"Tendrían que tener más cuidado con el primer concursante, el que hace crecer el bote, ya que acaba más cansado y nervioso cuando llega el segundo. El segundo siempre llega más fresco. Eso es lo que pasó con Rafa y conmigo. Yo llevaba 137 programas y estaba que me subía por las paredes, cuando, de repente, Rafa llegó mucho más fresco".

Perder el enfrentamiento final hizo que Orestes pasara de llevarse 2 millones a 215.400 euros. Es una cifra que no considera adecuada tras haber pasado tanto tiempo en el programa. "Llevan con el mismo premio desde el año 2.000 y el IPC ha subido casi el doble. Es que tendrían que duplicar los premios prácticamente". Sobre su mítico paso por el concurso, el burgalés también se queda con un sabor agridulce con los roscos, afirmando que el nivel de dificultad a veces "es absurdo".

"Una cosa es que te pregunten por un arquitecto importante, por un lago de Sudamérica o por un filósofo de Japón, que son cosas que puedes llegar a saber con mucho estudio; pero es muy distinto que te pregunten por el apellido del pintor de la verja amarilla que está en una ciudad perdida de Estados Unidos… Es que eso es como preguntar por la nada. Eso da un poco de pena porque no te permite enseñar lo que sabes".

Pese a sentirse desencantado, Orestes admite que su paso por el formato presentado por Rodrigo Leal le abrió puertas, y fue lo que le llevó a aparecer en 'El cazador', donde siente que puede exhibir mejor sus conocimientos de cultura general. Otros programas en los que le gustaría participar son 'Saber y ganar', 'Atrapa un millón' o 'Quién quiere ser millonario', aunque su foco también está en completar su doctorado.

