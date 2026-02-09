Steven Spielberg sorprende en la Super Bowl con el misterioso nuevo tráiler de 'El día de la revelación'

Hace no tanto, el día de la Super Bowl, para los que no seguimos el deporte, era sinónimo de actuaciones memorables y sorprendentes tráilers para dar y tomar. Este año Bad Bunny ha hecho su parte, pero en cuanto a los tráilers... lo cierto es que se ha quedado un poco insípido. Sin embargo, hay alguien en quien siempre se puede confiar para levantar el nivel: Steven Spielberg, que con 'El día de la revelación' promete volver a competir este verano por el trono de la taquilla.

Woody Alien

En este nuevo tráiler de un minuto seguimos sin saber exactamente de qué irá la película, algo que el propio estudio se está guardando tratando de crear anticipación. Según promete, seguiremos a un hombre dispuesto a revelar el mayor secreto de la historia de la humanidad: que estamos rodeados de alienígenas. O lo que es lo mismo, una vez más, sabremos que no estamos solos en el universo.

Hace cuatro años que no vemos a Spielberg, después de que 'Los Fabelman' se la pegara en taquilla de forma injusta, y ha decidido dar un puñetazo en la mesa con una película de ciencia-ficción adulta, un género que no toca (salvando 'Ready Player One') desde 2005, con el estreno de 'La guerra de los mundos'. Si es tan buena y exitosa como aquella, habrá motivos de alegría para todos.

De momento, tendremos que esperar hasta su estreno el 12 de junio, pero tiene por delante la difícil tarea de hacer que el público general se interese por una película original de la que tampoco sabe demasiado. De momento, que Spielberg vuelva a los OVNI, y siendo una idea completamente suya, es una noticia fabulosa. Más aún si David Koepp ('Parque Jurásico', 'Spider-man', 'Misión Imposible') se ha puesto tras el teclado. ¿Estaremos preparados para descubrir que no estamos solos?

