Steven Spielberg presenta el impresionante tráiler de su nueva película de ciencia ficción, donde repite con el guionista de 'Parque Jurásico'

Steven Spielberg nos dio una grata sorpresa al anunciarse que su siguiente película supondría su regreso al cine de ciencia ficción. El proyecto se ha mantenido en el mayor de los misterios desde entonces, pero ahora acaba de lanzarse el primer e impresionante tráiler de 'El día de la revelación'.

Además, 'El día de la revelación' no supone únicamente su regreso al cine de ciencia ficción, pues también es su vuelta a las historias de invasiones extraterrestres que ya abordó en títulos tan emblemáticos como 'Encuentros en la tercera fase' o 'E.T., el extraterrestre'. Spielberg lo va a tener difícil para estar a la altura, pero su nuevo trabajo tiene muy buena pinta.

Un misterio muy prometedor

De hecho, el tráiler juega bastante bien con el misterio alrededor de una chica del tiempo que es poseída por una fuerza extraña. A partir de hay más detalles que juegan con el enigma alrededor de lo que quiere contarnos Spielberg, pues recordemos que la película parte de una historia ideada por él mismo.

Emily Blunt, Josh O'Connor, al que actualmente podemos ver en 'Puñales por la espalda: De entre los muertos', Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell, Henry Lloyd-Hughes y Michael Gaston encabezan el reparto de 'El día de la revelación'. Además, firmando el guion encontramos a David Koepp, quien ya escribiera 'Parque Jurásico' en su momento.

El estreno exclusivo en cines de 'El día de la revelación' está previsto para el 12 de junio de 2026.

En Espinof | Las mejores películas de Steven Spielberg

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025