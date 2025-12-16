Acaba de estrenarse en streaming una de las mejores series deportivas de la historia y el trampolín de algunas de las grandes estrellas de Hollywood

Hay series que nacen ancladas a un lugar y a un deporte muy concreto, pero que con el paso del tiempo terminan hablando de algo mucho más universal. 'Friday Night Lights' es una de ellas. Estrenada a mediados de los 2000 y basada en el libro de no ficción de Buzz Bissinger sobre un instituto de Texas y su equipo de fútbol americano, la serie creada por Peter Berg se convirtió rápidamente en un fenómeno crítico y emocional.

Lo que en apariencia era un drama deportivo acabó siendo un retrato profundamente humano sobre comunidades pequeñas, las expectativas desmedidas y el peso de los sueños. Con cinco temporadas y 13 nominaciones a los Emmy, la serie logró algo poco habitual: trascender el género y mantenerse vigente dos décadas después, influyendo en muchas ficciones posteriores que heredaron su sensibilidad y su forma de mirar a los personajes.

Más allá del fútbol americano

Ambientada en la ficticia ciudad de Dillon, Texas, retrata cómo el equipo de los Panthers se convierte en el eje emocional y social del lugar. A través del entrenador Eric Taylor (Kyle Chandler), su familia y los jugadores del instituto, la serie aborda temas como el racismo, las desigualdades económicas, la presión sobre los jóvenes atletas y las relaciones personales, siempre desde un tono realista que evita el dramatismo fácil.

Uno de sus grandes logros fue adelantarse a su tiempo. Dos décadas después de su estreno, sigue siendo un referente por la naturalidad con la que trata cuestiones sociales y emocionales que hoy son habituales en la ficción televisiva. Series como 'This Is Us', 'Parenthood' o 'All American' han heredado parte de su ADN, especialmente por la forma de construir personajes complejos y también por su interés por lo cotidiano como motor narrativo.

Además, la conexión con la realidad también fue clave en su impacto cultural. El libro de Bissinger se centraba en un equipo real, el Permian High School, que no era especialmente exitoso, pero que terminó simbolizando el espíritu del fútbol americano en Estados Unidos. La serie supo trasladar ese mismo sentimiento, hasta el punto de generar una de las campañas de fans más recordadas cuando estuvo en peligro de cancelación, logrando su renovación gracias a una movilización que ya es historia de la televisión.

Además, 'Friday Night Lights' funciona hoy como una cápsula del tiempo del inicio de carreras como las de Michael B. Jordan, Jesse Plemons, Kyle Chandler, Connie Britton o Caleb Landry Jones, que dieron aquí algunos de sus primeros pasos importantes. Al final, volver a la serie permite redescubrirlos cuando todavía estaban construyendo su identidad como actores. Una razón más para recomendar esta ficción que por fin está disponible en streaming en Filmin.

En Espinof | Nueve razones para ver Friday Night Lights

En Espinof | Las mejores series de 2025