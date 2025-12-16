34 años después, una de las mejores películas de Keanu Reeves por fin tendrá secuela

La carrera de Keanu Reeves está repleta de títulos inolvidables, pero ninguna lista de sus mujeres películas estaría completa sin la presencia de 'Le llaman Bodhi', el notable thriller de acción dirigido por Kathryn Bigelow. 34 años después, Hollywood acaba de poner en marcha una secuela, aunque en esta ocasión será una serie de televisión para AMC y no un nuevo largometraje.

Desde Deadline aclaran que la serie de 'Le llaman Bodhi' se situará 35 años después de los hechos narrados en la película que Reeves lideró junto al tristemente ya fallecido Patrick Swayze. Su historia girará alrededor de una peligrosa banda de atracadores con un vínculo con el grupo de ex-presidentes...

Más detalles

Detrás de la serie estará David Kalstein, quien previamente había trabajado en títulos como 'NCIS: Los Ángeles', 'Quantico' o la reciente 'Butterfly'. Kalstein se encargará de dirigir la serie de 'Le llaman Bodhi' y además también será uno de sus productores ejecutivos.

Ahora mismo se desconoce si alguno de los protagonistas de la película original aparecerá de alguna forma en la serie. Sería todo un puntazo contar con Reeves, aunque solamente fuera para algún tipo de aparición especial, pero actualmente no se conoce a ningún integrante del reparto.

Por cierto, 'Le llaman Bodhi' ya tuvo un remake estrenado en 2015 con Édgar Ramírez y Luke Bracey en los papeles principales, pero fue un tremendo fracaso comercial -105 millones de presupuesto y luego solamente 133 millones de recaudación-. Esperemos que la serie tenga más suerte.

