'Los domingos' triunfa en los Forqué y se perfila como la principal favorita para los Goya en un año inmejorable para el cine español

La 31ª edición de los Premios Forqué ha dejado claro que la temporada del cine español está más viva que nunca y que ya se empiezan a perfilar algunos de los favoritos para los próximos Goya.

La gran triunfadora de la noche fue 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, que se llevó el Premio al Mejor largometraje de ficción superando a candidatas de peso como 'Maspalomas', 'Sorda' o 'Sirat', la película española candidata al Oscar. Además, Patricia López Arnaiz se llevó el Premio a Mejor Interpretación Femenina por su papel en la misma película, mientras que José Ramón Soroíz ganó el equivalente masculino por 'Maspalomas'.

Los Goya desde la distancia

Otros galardones relevantes de la noche fueron para 'Sorda', 'Anatomía de un instante', y además, rindió homenaje a Héctor Alterio, fallecido recientemente, e incluyó actuaciones musicales que celebraron la historia del cine español.

Con este resultado inmejorable, 'Los domingos' se perfila como la principal favorita para los Premios Goya, y su victoria en los Forqué permite anticipar que la película de Alauda Ruiz de Azúa podría arrasar también en febrero.

Su enfoque crítico y humano, junto con las interpretaciones premiadas de Patricia López Arnaiz y el reconocimiento al trabajo del equipo, son puntos fuertes que no hacen más que aumentar sus opciones.

Por otro lado, el éxito de 'Maspalomas' y 'Sorda' en categorías clave de interpretación indica que también habrá que seguirles de cerca de cara a los Goya. La recepción de 'Sorda', en particular, demuestra que el cine español con mensaje transformador tiene su lugar destacado en la temporada de premios, pero también 'Los domingos', por lo lejos que ha llegado y el éxito que ha tenido, no solo en la temporada de premios.

Si todo evoluciona siguiendo la estela de los Forqué, es posible que suene varias veces 'Los domingos' en la gala e los Goya. Junto a, por supuesto, las grandes películas españolas de este inmejorable 2025.

