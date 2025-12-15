'De entre los muertos' es la película más oscura de la trilogía 'Puñales por la espalda', y eso la hace incluso mejor. Este giro es justo lo que necesitaba la saga

Lo primero que llama la atención cuando ponemos un pie en 'Puñales por la espalda: De entre los muertos' es su intensidad y sus ganas de romper radicalmente con el tono que había definido hasta ahora a la saga 'Puñales por la espalda'. Si la primera película se apoyaba en el confort del whodunit clásico ambientado en la Nueva Inglaterra más acogedora, y la segunda se entregaba a una sátira soleada y deliberadamente disparatada en una isla griega, esta tercera entrega se adentra sin concesiones en un terreno mucho más oscuro.

La acción se traslada a una iglesia gótica inquietante, el humor se vuelve esporádico y el misterio se impregna de una gravedad casi asfixiante. Aquí no hay villanos caricaturescos ni sospechosos diseñados para provocar risa constante, sino personajes marcados por la culpa, el resentimiento y la desesperación. Y el resultado es una atmósfera densa, incómoda y muy diferente, que marca un antes y un después en la franquicia.

Un giro gótico y espiritual

Uno de los principales motivos de este cambio de tono es la inspiración literaria que tiene 'De entre los muertos'. La película bebe directamente del imaginario gótico de Edgar Allan Poe, autor fundamental tanto para la historia del género policiaco como para la exploración de la culpa, la obsesión y la tragedia humana. De hecho, no es casual que 'Los asesinatos de la calle Morgue' se mencione explícitamente en la película. Y para capturar esa esencia poética y oscura, Rian Johnson reduce deliberadamente el número de chistes y opta por una narrativa más contenida, donde el peso recae en la atmósfera y el conflicto moral.

A esta influencia estética se suma un cambio temático profundo. Las dos primeras entregas funcionaban como sátiras de clase, centradas en ridiculizar a una élite rica, superficial y moralmente vacía. Y esa crítica social se prestaba naturalmente a la comedia, pero 'De entre los muertos' abandona ese terreno para centrarse en la fe. El misterio ya no gira en torno al dinero o el poder económico, sino a cuestiones espirituales, lo que transforma por completo el tono del relato y eleva las apuestas a un plano mucho más íntimo y existencial.

Como en todas las películas de la saga, Rian Johnson utiliza a sus personajes como arquetipos del presente. Cada uno está construido con el nivel de detalle suficiente como para parecer real, pero también representa una postura ideológica reconocible. El conflicto central se articula a través de dos figuras opuestas: el Padre Jud, interpretado por Josh O’Connor, y Monseñor Jefferson Wicks, al que da vida Josh Brolin. Wicks es un líder autoritario que gobierna su comunidad desde el miedo, la mentira y el castigo, mientras que Jud cree en una iglesia basada en la compasión, la ayuda mutua y la gracia. De hecho, este enfrentamiento no solo es personal, sino también profundamente ideológico.

Y esa batalla de ideas se amplía cuando la película sugiere que la iglesia funciona como una metáfora de Estados Unidos. Wicks encarna una visión autoritaria y vengativa del poder, mientras que el resto de sospechosos representan distintos tipos de seguidores: desde los abiertamente crueles hasta los egoístas o los simplemente perdidos. Aunque la saga ya había abordado la era Trump en el pasado, nunca lo había hecho con tanta seriedad ni de una forma tan explícita. Aquí, Johnson abandona la ligereza para ofrecer un retrato mucho más severo y preocupado por el estado moral del país.

Pero más allá de la política, 'De entre los muertos' resulta un paso necesario para la supervivencia de la franquicia. Tras el giro hacia la comedia absurda de 'El misterio de Glass Onion', la saga corría el riesgo de convertirse en una caricatura de sí misma. Sin embargo, esta tercera película recupera la tensión, el drama y el misterio clásico, sin renunciar a la reinvención. Al transformar 'Puñales por la espalda' en un thriller gótico oscuro, Rian Johnson demuestra que las películas pueden evolucionar sin repetirse. El futuro de la franquicia, ahora, vuelve a ser impredecible.

