Percy Jackson no es el típico héroe de otras historias y eso es genial. Según los protagonistas de la serie de Disney "su peor defecto es que moriría por sus amigos"

La segunda temporada de 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' vuelve a expandir el mundo de los semidioses con una aventura que no solo eleva el nivel de peligro, sino que también profundiza en los vínculos emocionales que sostienen a sus protagonistas.

Percy (Walker Scobell), Annabeth (Leah Sava Jeffries) y Tyson (Daniel Diemer) se embarcan en un viaje que les obliga a confiar unos en los otros antes incluso de saber si deberían hacerlo, transformando la misión en un terreno fértil para explorar lealtades, heridas, dudas y crecimiento. En la segunda temporada, la serie adapta 'El mar de los monstruos' con una sensibilidad distinta a la del libro que encaja muy bien, afianzando una dinámica familiar inesperada y enriqueciendo el pasado de sus personajes.

Lo que significa ser un héroe

Durante una conversación con Collider, los protagonistas de la serie hablaron sobre cómo construyeron esa confianza, qué sorpresas incluye la adaptación y el verdadero precio emocional que conlleva ser un héroe.

"Parece que nos encontramos el uno al otro a lo largo del progreso del arco de los personajes", explica Walker Scobell, dejando claro que nada en esta familia improvisada surge de forma natural: "A lo largo de esta aventura, aprenden a confiar el uno en el otro para sobrevivir, y así es como se forja ese vínculo con el tiempo y a través de muchas situaciones peligrosas”.

Daniel Diemer coincide con él y destaca el papel del guion en marcar esa evolución: "El guion deja muy claro cuál es la relación y cómo va a progresar. Y así, creo que, de nuevo, cada uno la aborda individualmente y luego juntos, con suerte, la armonía funciona".

"Creo que es una historia realmente buena para contar a la gente que no la ha leído", contaba Leah Sava Jeffries, adelantando que una de las sorpresas más grandes de esta temporada son los flashbacks de Annabeth, creados especialmente para la serie.

"Poder ver la adaptación del guion de los libros sobre la historia de Annabeth y ver cómo se llevar a la acción… creo que es una muy buena historia para contar a las personas que no la han leído".

"No es como el héroe clásico, que sacrificaría a una persona para salvar a un millón… su peor defecto es que moriría protegiendo a sus amigos", añade Scobell, reflexionando junto a sus compañeros sobre lo que significa ser un héroe en un mundo donde cada decisión tiene mucho peso. Jeffries apunta: "No creo que sepas que eres el héroe hasta que la terminas… Una vez terminada la misión… es entonces cuando se convierte en algo heroico y es como: ¡Genial! ¡Salvamos el día!".

Para Diemer, Tyson es un héroe distinto: "Él simplemente lo siente y lo acepta automáticamente. Sin pensárselo… Está completamente disponible para todos los demás. Es muy altruista".

