"Me jodieron los ojos". Timothée Chalamet quiere su Oscar, y rodando 'Marty Supreme' dejó claro que hará cualquier sacrificio para conseguirlo

Timothée Chalamet quiere un Oscar y va a hacer lo que sea para conseguirlo, desde ponerse un pelucón para dar vida a Bob Dylan hasta arriesgarse a quedarse cegato perdido. Esto último, lejos de ser un chascarrillo sin fundamento, es lo que ha ocurrido durante —y después— del rodaje de 'Marty Supreme', el largometraje de Josh Safdie que, según apuntan las quinielas, harán que el actor levante de una vez su ansiada estatuilla.

Cegato y supremo

Durante el último episodio del podcast This Past Weekend, Chalamet explicó a Theo Von que una petición de su terminó dejándole la vista "jodida". Esta no fue otra que utilizar una combinación de gafas y lentillas para hacer que los ojos del intérprete se viesen más pequeños de lo que eran en realidad y que, al mismo tiempo, tuviese las dioptrías en su sitio.

"En Marty Supreme llevo lentillas porque [Josh Safdie] quería que mis ojos fuesen pequeños. Me dio unas gafas reales que me jodieron los ojos y llevaba lentillas debajo para compensar el efecto de las gafas. Mi vista ha estada básicamente jodida hasta hace un día".

Con sacrificios oculares o sin ellos, está claro que el bueno de Timmy está orgullosísimo de su trabajo, que, tal y como recogen en Pop Crave, no duda en catalogar como el mejor de su carrera.

"Esta es, probablemente, mi mejor interpretación, y llevo 7 u 8 años volcado en hacer interpretaciones de primer nivel. Es importante decirlo en voz alta porque la disciplina y la ética de trabajo que aplico a estas cosas... no quiero que la gente lo de por hecho. Esta es buena mierda".

Por el momento, a falta de que se repartan las candidaturas a los Premios de la Academia, Chalamet ya ha rascado una nominación al Globo de Oro al actor principal en la categoría de comedia o musical. Veremos cómo se le da esa ceremonia y los premios del sindicato de actores para poder conjeturar con más precisión, pero todo apunta a que este es su año.

'Marty Supreme' llegará a nuestras salas de cine el 30 de enero de 2026, más o menos un mes después de su desembarco en el país de las barras y estrellas.

