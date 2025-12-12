La temporada 2 de 'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo' arranca con monstruos marinos, una nueva misión y todo lo que me habría gustado ver cuando tenía 15 años

Después de que las películas originales de 'Percy Jackson' con Logan Lerman saliesen regulinchi, muchos fans habíamos tirado la toalla con que la saga de libros de Rick Riordan tuvieran la adaptación que se merecen. Pero entonces llegó la nueva serie y, pese a los cambios, demostró que las cosas se pueden hacer bien si se hacen con cariño y tienes a la gente correcta en el equipo.

'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' está de vuelta y acaba de estrenar los dos primeros capítulos de su segunda temporada en Disney+. Y, además de que sus protagonistas están visiblemente más creciditos, se nota que nos metemos en una nueva etapa en la que las apuestas están más altas y toca ponerse serios.

Subimos de nivel

La primera temporada de la serie nos introdujo al Campamento Mestizo y los semidioses de la mano de Percy Jackson, un chaval que resulta que es hijo de Poseidón y tiene a todo tipo de monstruos pisándole los talones.

Entre otras cosas, resultó que su amigo Grover es en realidad un sátiro y también conoció a Annabeth, hija de Atenea, y los tres terminaron metidos de lleno en una misión para salvar a la madre de Percy, recuperar el Rayo robado de Zeus y de paso evitar una guerra entre dioses. ¡Facilísimo!

Bueno, la primera temporada ya estuvo cargada de aventura y acción (y algún que otro drama griego), y la segunda no se quiere quedar atrás. Aunque en este caso la situación es mucho más complicada tras el desenlace de la primera temporada, y es que si antes 'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo' tenía ese cierto poso de aventurilla infantil, ahora la cosa se pone seria desde el primer momento.

La segunda temporada arranca con Grover en plena búsqueda de Pan, y ya vemos que la serie de Disney+ tira por un tono algo más oscuro que su predecesora y que las nuevas alianzas quedan claro desde el primer momento. Porque si el Campamento Mestizo hasta ahora había sido un santuario para Percy, Annabeth y el resto de semidioses, el lugar ha cambiado por completo bajo el nuevo liderazgo de Tántalo y ahora se encuentra más amenazado que nunca.

Así que Percy se echa encima una nueva misión para rescatar a Grover, defender el campamento y parar las maquinaciones de Luke y Cronos, que van saliendo cada vez más de las sombras. La respuesta parece ser el Vellocino de Oro, un artefacto mítico que podría ser la respuesta a todas su plegarias y que Grover que se ha convertido en la clave para localizar.

Ahora bien, como ya decía antes esta temporada empieza siendo bastante más oscura y dramática que la anterior. Especialmente porque la dinámica entre nuestros protagonistas ha cambiado por completo (y nos hemos quedado sin Grover), pero hay una distancia emocional entre Percy y Annabeth que marca muy profundamente los dos primeros episodios y de la que va a ser complicado recuperarse.

Si no recordamos demasiado de la primera temporada, la segunda temporada de 'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo' no pierde demasiado el tiempo en presentaciones y exposición y va directamente al meollo del asunto y la acción para que no nos aburramos. Así que depende de nosotros ir con los deberes al día y saber quién es quién en esta aventura.

Pero, aunque pueda ser un poco caótico, esto también nos permite tener una introducción a la temporada muy dinámica y cargada de acción. Estos dos primeros episodios de 'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo' son tremendamente disfrutones, y en especial la carrera de cuadrigas del segundo capítulos es un espectáculo con acción muy bien llevado. Sí que es cierto que el CGI sigue siendo la pata de la que sigue cojeando la serie, y que se nota más en personajes humanoides como Tyson o las Moiras, pero también se nota un mayor esfuerzo en vestuario y efectos prácticos.

Ahora bien, tenemos que tener claro que por mucho que Rick Riordan esté metido de lleno en la serie, 'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo' no es un calco de los libros y viene con ciertos cambios para la adaptación. Algunos no terminarán de contentar del todo a los fans, pero creo que otros como el desarrollo de personaje de Clarisse o la introducción temprana de Tyson pueden ayudar a que la narrativa fluya mejor en pantalla.

Walker Scobbell, Leah Sava Jeffries y Aryan Simhadri ya están cómodos del todo en sus papeles de Percy, Annabeth y Grover y se nota que se han hecho del todo a sus personajes, en especial Scobbell. Aunque hay que decir que Dior Goodjohn, que no se dejó ver demasiado como Clarisse en los anteriores capítulos pero ya apunta maneras para ser un pilar a tener en cuenta en esta segunda temporada.

Con su regreso 'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo' ya viene avisando de que sigue siendo una serie de fantasía y aventuras entretenidísima con una revisión de los mitos clásicos tremendamente creativa. Que hay que tener en cuenta que puede no ser para todo el mundo y que tiene muy claro quién es su público: los niños que están creciendo con ella y que se la van a comer con patatitas. Y, la verdad, me deja con una punzada de envidia porque llegue "tarde" para quienes crecimos con los libros.

